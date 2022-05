Beide Mannschaften legten von Anpfiff weg ein enorm hohes Tempo an den Tag - Liverpool gab durch Sadio Mané nach vier Minuten den ersten Warnschuss ab (4.), kurz darauf zeigten sich auch die Gäste nach einem durch Rodrigo Betancur das erste Mal gefährlich vor dem LFC-Tor (7.).

Nach einem wilden Schlagabtausch in der Anfangsphase übernahm Liverpool gegen tief stehende Gäste mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle, konnte sich bis auf einen Fernschuss von Trent-Alexander Arnold (25.) lange keine klaren Chancen erarbeiten.

Ad

Kurz vor der Pause traf Virgil van Dijk mit seinem Kopfball nach einer Ecke nur die Oberkante der Latte (39.), auf der Gegenseite setzt Pierre-Emil Höjbjerg seinen Distanzschuss nach einem Konter an den Außenpfosten (43.).

Premier League Chelsea verspielt 2:0-Führung - United kassiert heftige Abreibung VOR 3 STUNDEN

Nach dem Seitenwechsel folgte dann die kalte Dusche für die Reds: Harry Kane behauptete einen langen Ball vor dem Liverpool-Strafraum ganz stark und bediente den mitgelaufenen Ryan Sessegnon links im Strafraum. Dessen überlegter Querpass erreichte Heung-Min Son, der aus kurzer Distanz mühelos zur Spurs-Führung einschob (56.).

Mit dem Rücken zur Wand erhöhte Liverpool den Druck nochmal und kam nach fast 20-minütigem Anrennen zum verdienten Ausgleichstreffer. Luis Diaz versuchte sein Glück aus 20 Metern, Betancur fälschte mit der Fußspitze unhaltbar für Keeper Lloris zum 1:1 in die linke Ecke ab (74.).

Die Reds rannten in der Schlussphase unermüdlich an, kamen gegen mit allen Mann verteidigende Gäste bis auf einen abgefälschten Salah-Schuss (90.) aber zu keinem gefährlichen Torabschluss mehr. Liverpools Titeltraum ist damit in weite Ferne gerückt und könnte nahezu unerreichbar werden, sollte Manchester City am Sonntag Newcastle bezwingen.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Liverpool verzweifelt am Spurs-Bollwerk

Über die gesamte Spielzeit verteidigten die Spurs bravourös und warfen sich in nahezu jeden Abschlussversuch der Reds. Zudem ließ die Conte-Elf mit einer kompakten Ordnung rund um den eigenen Strafraum nur wenig gefährliche Schüsse zu und hielt Liverpool bei nur drei Schüssen aufs Tor. Tottenhams Außenspieler liefen Liverpools Flügelzange um Salah und Diaz immer wieder früh an und ließen die Dribbelkünstler so überhaupt nicht erst ins Tempo kommen. Im Abwehrzentrum bewiesen die Londoner zudem bei den zahlreichen Flanken mit ihren drei hoch gewachsenen Innenverteidigern die Lufthoheit.

Die Statistik: 17

Im Jahr 2022 sammelte Spurs-Angreifer Son bislang 17 Torbeteiligungen in 16 Premier-League-Spielen. Kein andere Spieler in der Liga verbuchte 2022 bislang mehr Scorerpunkte als der Koreaner.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ronaldo vor Abschied aus Manchester?

Klopp schwärmt nach Finaleinzug: "Als wäre es das erste Mal"

Premier League Einigung! Das ist der neue Chelsea-Investor, so viel zahlt er VOR 14 STUNDEN