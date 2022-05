Erst am vergangenen Samstag machte der FC Liverpool mit dem Sieg im FA-Cup-Finale gegen den FC Chelsea einen großen Schritt in Richtung Quadruple. Wegen der hohen Belastung rotierte Trainer Jürgen Klopp daher am vorletzten Spieltag beim FC Southampton stark. Neun Wechsel nahm der 54-Jährige an seiner Startelf vor, ließ nur Keeper Alisson und Ibrahima Konaté erneut starten.

Letzterer musste schon in der achten Minute behandelt werden, weil er von Mohammed Salisu im Gesicht getroffen wurde. Liverpool dominierte die Anfangsphase und kassierte dennoch die kalte Dusche. Lyanco eroberte für die Saints in der eigenen Hälfte den Ball, Nathan Tella leitete selbigen auf links zu Nathan Redmond weiter. An der Strafraumgrenze zog der 28-Jährige im Stile von Arjen Robben nach innen und versenkte die Kugel per Schlenzer im langen Eck (13.)

Liverpool zeigte sich vom Rückstand wenig beeindruckt und bemühte sich sofort um den Ausgleich. Dieser fiel vermeintlich nur wenige Minuten später, als Roberto Firmino das Spielgerät nach einer Freistoßflanke in den Kasten köpfte (18.). Der Brasilianer stand allerdings im Abseits, der Treffer zählte nicht. Die Reds blieben trotzdem am Drücker und wurden belohnt: Ausgerechnet Takumi Minamino, der die vergangene Spielzeit auf Leihbasis beim FC Southampton verbrachte, jagte den Ball nach Vorarbeit von Diogo Jota aus spitzem Winkel oben ins kurze Eck (27.).

Von den Saints kam inzwischen wenig bis gar nichts und so war die Klopp-Elf dem 2:1 deutlich näher als die Hausherren. Doch statt der Führung musste Liverpool kurz vor dem Halbzeitpfiff die Verletzung von Joe Gomez, der in der zweiten Hälfte durch Jordan Henderson ersetzt wurde, verkraften.

Auch im zweiten Durchgang blieb der Champions-League-Finalist die spielbestimmende Mannschaft - und belohnte sich schließlich mit der Führung. Konstantinos Tsimikas führte einen Eckball aus, den Mohamed Elyounoussi unglücklich zu Joel Matip verlängerte. Am Elfmeterpunkt hielt der Ex-Schalker seinen Kopf hin, prallte dabei fast mit dem von Kyle Walker-Peters zusammen und beförderte den Ball ins rechte Eck (67.).

In der Schlussphase gab Liverpool überraschenderweise die Kontrolle her und so wurde es doch noch ein bisschen gefährlich, aber insgesamt gingen die drei Punkte zu Recht auf das Konto der Gäste. Somit wahrt der LFC die Titelchance in der Premier League. Vor dem letzten Spieltag liegen die Reds mit 89 Punkten genau einen Zähler hinter Tabellenführer Manchester City (90).

Die Stimmen:

James Milner (FC Liverpool): "Das zeigt, wie bereit alle sind, es zeigt, wie bereit sie mental sind, auch wenn sie wahrscheinlich nicht so viele Minuten spielen, wie sie möchten. Die Intensität und der Wille im täglichen Training, so spielen zu können, wie wir spielen, ist etwas Besonderes."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es war hervorragend. Es war überwältigend. Es ist ein Verbrechen, dass Minamino nicht öfters spielt! Und diese Jungs liefern immer noch und liefern immer weiter. Neun Änderungen vorzunehmen und diese Leistung zu bringen, bewegt mich wirklich."

Kyle Walker-Peters (FC Southampton): "Ich denke, es ist wichtig, dass die Fans bei uns bleiben. Wir tun alles, um die aktuelle Form zu verbessern."

Ralph Hasenhüttl (Trainer FC Southampton): "Wir haben im Moment mit Verletzungen zu kämpfen, wir hatten keinen Linksverteidiger. Wir sind auf eine Fünferkette umgestiegen und Redmond hat einen guten Job gemacht."

Der Tweet zum Spiel:

Über die Balleroberung in der eigenen Hälfte vor dem Treffer zum 1:0 kann man streiten. Für Schiedsrichter Atkinson, der nach dieser Spielzeit aufhören wird, war das Eingreifen nicht gegen die Regeln.

Das fiel auf: Salisu verhindert Schlimmeres

Da Liverpool seinen Gegner regelrecht mit Chancen bombardierte, ließ sich die Abwehrleistung der Saints intensiv beobachten. Heraus stach Salisu. Der Ghanaer war bei jeder Flanke zur Stelle, unabhängig davon, ob von Tsimikas oder Gomez. Auch in Zweikämpfen behielt der 23-Jährige meist die Oberhand. Einzig der Eckball nach einer seiner Klärungsaktionen führte zum 1:2 aus Sicht der Hausherren, doch dafür konnte Salisu nicht viel.

Die Statistik: 18

Im Kalenderjahr 2022 ist der FC Liverpool auch nach dem 18. Spiel auf Ligaebene weiterhin ungeschlagen. Kein anderes Team in den besten fünf Ligen Europas kann das von sich behaupten. Respekt!

