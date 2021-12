Das Mädchen wurde nach Angaben der "BBC" am Abend des 25. Novembers in der Innenstadt von Liverpool erstochen.

Unter Verdacht steht ein 14-Jähriger, drei weitere Teenager im Alter von 13 bis 15 Jahren wurden zwischenzeitlich ebenfalls festgesetzt. Die Ermittlungen laufen.

Ad

Zu der Tat mit einem Messer sei es infolge einer "verbalen Auseinandersetzung" gekommen, zitierte die "BBC" die örtliche Polizei. Die Schülerin sei daraufhin ins Alder Hey Children's Hospital gebracht worden, wo sie verstarb.

Premier League Doppelpack Salah: Liverpool düpiert Everton im Merseyside-Derby VOR 14 STUNDEN

Beim Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool wurde der Schülerin gedacht.

Auf der Anzeigetafel im Goodison Park war ein Foto der 12-Jährigen zu sehen, dazu die Botschaft "In Loving Mempory Of Ava White 2009-2021". Dazu entrollten Fans beider Vereine ein gemeinsames in den Klubfarben blau und rot gehaltenes Banner mit der Aufschrift: "Keine Messer mehr in unserer Stadt."

Premier League Nach Notfall auf der Tribüne: Chelsea müht sich zum Sieg VOR 16 STUNDEN