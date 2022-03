In London trafen Diogo Jota (54.) und der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (62.) für die Gäste, die in der Premier League zum vierten Mal in Folge (12:1 Tore) gegen Arsenal gewannen.

Die Gunners, die erstmals seit dem 1. Januar (1:2 gegen ManCity) verloren, sind mit 51 Punkten Vierter, haben aber zwei Spiele weniger als das Spitzenduo bestritten.

Nationaltorwart Bernd Leno saß wie mittlerweile gewohnt nur auf der Bank.

Die Tottenham Hotspur gewannen am Abend bei Brighton & Hove Albion 2:0 (1:0). Christian Romero und Harry Kane trafen für die Mannschaft von Antonio Conte.

(SID)

