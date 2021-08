Gegen hochmotivierte Aufsteiger aus Norwich City brauchte Jürgen Klopps Liverpool einige Minuten, bevor es in der Partie so richtig ankam. Dann allerdings hatte Diogo Jota nach feiner Hereingabe von Naby Keïta per Kopf die erste gute Möglichkeit für die Reds – scheiterte aber aus sechs Metern an Torhüter Tim Krul (11.).

Wenig später war es Mohamed Salah, der nach Vorarbeit von Trent Alexander-Arnold plötzlich freistehend rechts im Strafraum auftauchte, den Ball aber aus zehn Metern nicht an Krul vorbeibrachte (18.). Aber auch die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke versteckte sich nicht. Nach starkem Zuspiel von Todd Cantwell prüfte Teemu Pukki Alisson im Tor des FC Liverpool (20.).

Es ging weiter hin und her. Eine sehenswerte Kombination über die linke Seite und Sadio Mané landete schließlich bei Salah, der den Ball elf Meter vor dem Tor direkt nahm und das Tor nur knapp verfehlte (24.). Wenig später lag der Ball dann aber doch im Tor. Trent Alexander-Arnold bediente von der rechten Seite aus Salah, der im Strafraum etwas glücklich Diogo Jota bediente. Dessen Flachschuss ins rechte untere Eck ließ Krul keine Chance – 1:0 für den Favoriten (26.).

Liverpool erhöhte nun den Druck. Noch vor der Pause hatte Salah im Anschluss an einen Eckball das 2:0 auf dem Fuß, Dimitrios Giannoulis rettete im letzten Moment für den bereits geschlagenen Krul (34.).

Im zweiten Durchgang ließen es beide Mannschaften ein wenig ruhiger angehen. Einzig ein Freistoß von Alexander-Arnold aus 27 Metern Torentfernung ging knapp links am Tor vorbei und sorgte so für ein wenig Aufregung (54.).

Norwich City war bemüht, kam aber nicht mehr wirklich gefährlich in Abschlusspositionen. Stattdessen erhöhte Liverpool auf 2:0. Nach einem abgeblockten Schuss von Mané kam Salah rechts im Strafraum an den Ball und spielte überlegt quer zum eingewechselten Roberto Firmino, der den Ball aus sechs Metern nur noch über die Linie schieben musste (65.).

Eine Viertelstunde vor Schluss gab es dann sogar noch das 3:0. Salah fiel im Anschluss an einen Eckball eine zu kurze Kopfballabwehr vor die Füße, was der Ägypter mit einem feinen Schlenzer aus 15 Metern ins linke Toreck ausnutzte (74.). Der Widerstand des Aufsteigers war nun gebrochen, Liverpool konnte die Führung einigermaßen locker über die Zeit bringen.

Da Norwich City kurz vor dem Ende in Person von Ben Gibson den Anschlusstreffer verpasste (87.), feierte die Mannschaft von Jürgen Klopp schlussendlich einen gelungenen Auftakt in die neue Premier-League-Saison.

Das fiel auf: Die Außenverteidiger machen den Unterschied

Dass Max Aarons und Dimitrios Giannoulis keine schlechten Fußballspieler sind, versteht sich von selbst. Dass Trent Alexander-Arnold und Kostas Tsimikas heute allerdings auf einem anderen Niveau spielten, war auch den meisten Zuschauern ersichtlich. Und gerade das Spiel über die Außenpositionen machte heute den Unterschied. Immer wieder nutzte Liverpool dort seine Überzahl dank der aufgerückten Außenverteidiger gut aus, Norwich Citys Außenverteidiger hingegen hatten hauptsächlich mit Defensivaufgaben zu tun und konnten so im Spiel nach vorne kaum Akzente setzen.

Die Statistik: 5

Zum fünften Mal in Folge startet Mohamed Salah mit einem Treffer in die Saison – Premier-League-Rekord.

