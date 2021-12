Nur 51 Stunden nach der 3:6 bei Manchester City musste Leicester City erneut ran. Gegen sein Ex-Team rotierte Brendan Rodgers fleißig und brachte fünf neue Spieler: Die wiedergenesenen Wilfrid Ndidi und Jamie Vardy sowie Timothy Castagne, Hamza Choudhury und Boubakary Soumaré ersetzten Marc Albrighton, Jannik Vestergaard, Ayoze Perez, Youri Tielemans sowie Ademola Lookman (alle Bank).

Die Gäste aus Liverpool hatten am Boxing Day aufgrund der Corona-Pandemie spielfrei, demnach brachte Jürgen Klopp eine ausgeruhte und wohl aktuell die beste Elf der Reds. Mit Virgil van Dijk und Fabinho kehrten zwei Corona-Patienten in die Mannschaft zurück, auch der zuletzt kranke Jordan Henderson stand in der Startelf. Der rotgesperrte Andy Robertson wurde durch Kostas Tsimikas ersetzt.

Liverpool war von Beginn an am Drücker und hatte nach einer Viertelstunde die große Chance: Nach Foul von Ndidi an Mo Salah trat der Gefoulte zum Elfmeter an, doch Kasper Schmeichel konnte parieren. Den anschließenden Kopfball setzt Salah an die Latte (16.). In der Folgezeit taten sich die Hausherren weiterhin schwer, da Liverpool trotz der hochstehenden Außenverteidiger sehr sicher stand. So kamen die Foxes kaum zu Umschaltaktionen.

Ansonsten war viel geboten, doch Strafraumaktionen blieben Mangelware. Liverpool kam selten zu tiefen Läufen, bei Leicester hingen die Offensivreihe völlig in der Luft. Leicester unterliefen viel zu viele Ballverluste und so kamen die Reds zum nächsten Hochkaräter, doch Salah scheiterte erneut am bärenstarken Schmeichel (32.). Auf der Gegenseite blockte Joel Matip einen Schuss von Vardy erfolgreich zur Ecke (35.). Nun sahen die Zuschauer ein richtiges Spiel. James Maddisons Schuss auf die linke Ecke konnte Fabinho vor der Linie klären (38.).

Auch im zweiten Durchgang hatten die Reds mehr Ballbesitz, doch Leicester war nun von Anfang an drin. Tsimikas musste in allerhöchster Not gegen Vardy retten (53.), ehe Sadio Mané eine Großchance über das Tor setzte. So blieb der Außenseiter im Spiel und ging plötzlich in Führung. Der Ex-Leipziger Lookman traf zum 1:0, wobei van Dijk und Matip hierbei viel zu passiv verteidigten (59.).

Liverpool tat sich im weiteren Verlauf sehr schwer, konnte lange Zeit keinen weiteren Torschuss verzeichnen. So hatte Leicester Aushilfsabwehr keine großen Probleme mehr. So lief Liverpool die Zeit davon, die Foxes verteidigten mit Mann und Maus. Auch der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino brachte nicht den erhofften Schwung. Auch die Standards brachten nicht viel ein, Schmeichel konnte per Fußabwehr gegen van Dijk retten (86.).

So blieb es beim überraschenden Sieg für die Foxes. Für Liverpool ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Bereits am Sonntag müssen die Reds zum FC Chelsea. Die Foxes können bereits an Neujahr den Sieg mit einem weiteren Dreier über Schlusslicht Norwich vergolden.

Stimmen zum Spiel

Kasper Schmeichel (Leicester City): "Ein wichtiger Sieg, ein sehr wichtiger Sieg. Wir hatten vor zwei Tagen ein ganz schweres Spiel, gingen heute mit müden Beinen und Köpfen in die Partie. Lob an jeden, an unsere Mentalität. Wir hatten nicht die beste Saison, aber der Charakter unserer Mannschaft ist, dass wir weitermachen und uns nicht hängen lassen. Beim Elfmeter brauchten wir natürlich etwas Glück, wir hatten auch heute ein paar Mal Glück. Auf Konter zu spielen offensichtlich ein Element unseres Spiels. Wir wissen, dass wir das können. Wir können auch mit dem Ball spielen, aber gegen Teams wie City und Liverpool haben wir keine langen Ballbesitzphasen. Es ist ein erfreulicher Sieg und jetzt werden wir uns bis Samstag erholen."

Das fiel auf: Leicesters Aushilfsabwehr besteht Feuertaufe

Ohne die Stammkräfte Evans, Söyüncü, Pereira und Justin sowie den geschonten Vestergaard fehlten Brendan Rodgers gleich fünf Abwehrspieler. So musste Mittelfeldspieler Wilfred Ndidi im Zentrum aushelfen. Diese Umstellungen machten sich schnell bemerkbar. Leicester hatte viele einfache Ballverluste im eigenen Drittel, auch dem Elfmeterfoul von Ndidi ging eine Fehlabstimmung voraus. So schwamm Leicester gerade im ersten Durchgang gewaltig und konnte sich bei Schmeichel bedanken, dass die Null stand. In der zweiten Halbzeit hatten Ndidi und Co. das Ganze dann besser im Griff und sorgten dafür, dass Leicester noch einigen Klatschen mal wieder zu Null spielte.

Tweet zum Spiel

Kasper Schmeichel zeigt diese Saison nicht gerade seine besten Leistungen, musste schon immerhin 33-mal hinter sich greifen. Auch am Boxing Day gab es einen Sixpack von Manchester City. Doch gegen Liverpool zeigte sich der Sohn der United-Legende in Weltklasse-Form, parierte mehrmals gegen Mo Salah bärenstark und hielt so die Foxes lange Zeit im Spiel und am Ende den Sieg fest.

Die Zahl: 22

Der Fehlschuss von Mo Salah in der 16. Minute war einer für die Geschichtsbücher. Der FC Liverpool verwandelte zuletzt 21 Elfmeter in der Liga in Folge, darunter traf Salah alleine 15 Mal. Doch der 22. Schuss ging nicht rein. Überhaupt war es erst der zweite verschossene Elfmeter für den Ägypter in der Premier League. Am 28.10.2017 scheiterte Salah beim 3:0 gegen Huddersfield Town an Jonas Lössl. Danach traf Salah 15-mal in Folge. Diese Serie ist nun vorbei.

