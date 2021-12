70 Millionen Pfund entsprechen aktuell rund 83 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge glauben die Verantwortlichen bei Manchester United, dass Ralf Rangnicks hervorragende Reputation in seiner Heimat dem englischen Rekordmeister im Kampf ums 18-jährige Supertalent einen entscheidenden Vorteil bringen könnte.

Florian Wirtz wurde in den vergangenen Wochen mit zahlreichen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Laut "Daily Star" seien auch der FC Bayern München, Real Madrid, der FC Chelsea und der FC Liverpool noch im Rennen um den Jung-Nationalspieler.

Auf der Insel wird Wirtz aufgrund seiner starken Leistungen bei Bayer Leverkusen bereits als der "nächste Kai Havertz" betitelt. Havertz wechselte im September 2020 für 80 Millionen Euro von Leverkusen nach London. Im Mai erzielte der 22-Jährige im Champions-League-Finale gegen Manchester City den 1:0-Siegtreffer.

In der laufenden Saison kommt Wirtz in 21 Pflichtspielen für die Werkself auf acht Treffer und elf Torvorlagen. Zudem gab er im September unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick sein Nationalmannschaftsdebüt. In den WM-Qualifikationsspielen gegen Armenien und Nordmazedonien bereitete er jeweils einen Treffer vor.

Rudi Völler glaubt an Wirtz-Verbleib in Leverkusen

Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" aktuell bei 70 Millionen Euro. Bei Bayer hat Wirtz noch einen Vertrag bis 2026.

Geht es nach Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler, dann wird dieser Kontrakt aller Wechsel-Spekulationen zum Trotz auch noch einige Zeit Bestand haben. "Nicht nur durch die Vertragssituation – auch durch das Vertrauen, das wir zu ihm und seiner Familie aufgebaut haben, wissen wir, dass er hier noch einige Jahre gut aufgehoben ist. Wir wollen, dass Florian noch ein paar Jahre bei uns bleibt", stellte der 61-Jährige am zweiten Weihnachtsfeiertag in der "Bild am Sonntag" klar.

Ein Verbleib von Wirtz sei nicht nur für Bayer wichtig, sondern für die ganze Bundesliga, betonte Völler. "Und ich glaube, dass es auch sein Plan ist", ergänzte der Weltmeister von 1990.

Jedoch ist sich auch Völler bewusst, dass das Top-Talent nicht ewig gehalten werden kann: "Irgendwann wird vielleicht der Tag X kommen und es Florian hier zu klein werden, ähnlich wie bei Kai (Havertz, Anm. d. Red.). Aber das wird noch dauern."

