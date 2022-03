Für Everton war es ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf der Premier League. Durch den viel umjubelten Sieg konnten die "Toffees" ihr Polster von 3 Punkten auf den 18. Rang beibehalten.

Mit zwei Spielen in der Rückhand besteht für die Truppe von Lampard zudem noch die Möglichkeit, weiter Boden gutzumachen.

Am Donnerstag mussten übrigens satte 14 Minuten nachgespielt werden. Dies lag zum einen am VAR-Eingriff beim Platzverweis von Allan, zum anderen aber auch an einer kuriosen Protestaktion eines Fans, die für eine minutenlange Unterbrechung sorgte.

(SID)

