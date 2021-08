Der 28-Jährige wird seit Wochen mit dem englischen Meister Manchester City in Verbindung gebracht.

Kanes verspäteter Trainingsstart könnte allerdings auch mit den Corona-Restriktionen nach seinem Urlaub auf den Bahamas zusammenhängen.

Seine Abwesenheit hatte zu teils heftiger Kritik von Spurs-Anhängern in den sozialen Medien geführt. "Es ist fast zehn Jahre her, seit ich mein Spurs-Debüt gegeben habe. In jedem dieser Jahre haben Sie - die Fans - mir totale Unterstützung und Liebe gezeigt", so Kane.

Deshalb tue es weh, "einige der Kommentare zu lesen, die diese Woche gemacht wurden und meine Professionalität infrage stellen."

Kanes Vertrag beim Londoner Klub läuft noch bis 2024.

