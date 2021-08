Flicks Kontrakt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist bis 2024 datiert. Auch Klopp war als ein Kandidat für die Nachfolge von Joachim Löw gehandelt worden, doch der 54-Jährige winkte aufgrund seines laufenden Vertrags bei den Reds früh ab.

Ob Klopp womöglich sogar noch langer an der Anfield Road bleibt, ließ der frühere Dortmunder und Mainzer Trainer offen.

"Das bringt nichts, dazu etwas zu sagen, weil es noch so lange hin ist", sagte er: "Woher soll ich wissen, was in drei Jahren ist? Die meisten wissen nicht mal, wo sie in zwei, drei Wochen sind."

(SID)

