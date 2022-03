Die FA hatte nach dem Finale angekündigt, Elliott zu dem Vorfall zumindest befragen zu wollen.

Elliott war am Sonntag unverhofft zu einem Einsatz gekommen; nur weil Thiago Alcántara sich direkt vor dem Spiel verletzt hatte, war der 18-Jährige, der zuletzt fünf Monate mit einem Knöchelbruch ausgefallen war, in den Kader gerutscht.

Ad

Später wechselte Trainer Jürgen Klopp den Rechtsaußen sogar ein (80.). Elliott traf zudem im Elfmeterschießen zum zwischenzeitlichen 9:8.

Premier League Klopp verurteilt Angriff auf Ukraine: "Krieg eines wirklich bösen Mannes" GESTERN AM 09:37

"Ich werde mit ihm reden und ich kann versprechen, dass er es nie wieder tun wird", sagte Klopp am Dienstag in Liverpool.

Klopp stellt sich schützend vor Elliott

"Denke ich, dass es das Schlimmste ist, was jemals hätte passieren können? Nein", fuhr der Trainer fort: "Ich verstehe zu hundert Prozent, warum es nicht okay ist, das zu tun, aber in dem Moment war sogar ich ein wenig außer mir und ich bin ungefähr viermal älter als er. Das kann passieren."

Elliott sei "immer noch sehr jung, fast noch ein Junge", da müsse man noch ein wenig nachsichtiger sein, meinte der 54-Jährige.

Klopp: "Das Beste an einem Fehler ist: Man kann dafür sorgen, dass er sich nicht wiederholt. Und das wird hier der Fall sein."

Das könnte Dich auch interessieren: "Wie krank ist das?" Emotionaler Ausbruch von Mintzlaff

Reds-Legende Fowler huldigt Titelsammler Klopp

League Cup "Die beste Nummer zwei der Welt!" Klopp huldigt Liverpools Matchwinner GESTERN AM 23:34