Da gleichzeitig auch der FC Liverpool gegen Brighton Federn ließ , konnte der FC Chelsea seinen Vorsprung in der Tabelle auf drei Punkte ausbauen. Die "Blauen" bezwangen Newcastle auswärts mühelos mit 0:3.

Reece James brachte Chelsea mit Treffern in der 65. und 77. Minute auf die Siegerstraße. Jorginho sorgte in der 80. Minute per Elfmeter für den Endstand.

Mit einem 2:0-Erfolg bei Leicester City hat sich der FC Arsenal in der erweiterten Spitzengruppe festgesetzt. Gabriel in der 5. Minute und Emile Smith Rowe (18.) brachten die Gäste schon früh auf die Siegerstraße. Anschließend kam Leicester besser in Fahrt. Aber ein glänzend aufgelegter Aaron Ramsdale im Tor der Gunners hielt den Sieg für Arsenal fest.

Der 23-Jährige parierte kurz vor dem Halbzeitpfiff einen starken Freistoß von Leicesters James Maddison. In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber das bessere Team, konnten Ramsdale aber erneut nicht überwinden.

