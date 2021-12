Manchester City, das zuletzt acht Siege in der Liga am Stück feiern konnte, veränderte seine Startelf auf zwei Positionen am Boxing Day. So begannen Ilkay Gündoğan und Fernandinho für Gabriel Jesus (Bank) und Rodrigo (nicht im Kader). Die Foxes aus Leicester mussten auf ihre angestammte Innenverteidigung verzichten, Jonny Evans und ヌağlar Söyüncü fehlten jeweils mit Knieverletzungen. Dafür erhielten Jannik Vestergaard und Daniel Amartey die Chance von Beginn an zu spielen.

Bereits in der Anfangsphase ging alles viel zu schnell für die Gäste aus Leicester. Es dauerte nur fünf Minuten, bis sich die Hausherren mit der ersten konsequent ausgespielten Aktion belohnten, zur 1:0 Führung durch Kevin De Bruyne. Dieser hatte den Ball nach hohem Zuspiel von Fernandinho unbedrängt annehmen können im Strafraum und aus zwölf Metern ins linke untere Eck abschließen können. Rund 90% Ballbesitz und 90% angekommene Pässe bei den Skyblues waren ein deutliches Statement.

In der 14. Minute legte Riyad Mahrez dann per Foulelfmeter nach zur 2:0 Führung für die Hausherren. Youri Tielemans hatte zuvor Aymeric Laporte im Strafraum zu lange festgehalten. Nach einer Überprüfung des VAR ließ der Algerier Kasper Schmeichel im Tor der Gäste keine Chance, mit einem platzierten Schuss in den rechten Winkel aus elf Metern. Auch im weiteren Verlauf ließen die Spieler von Pep Guardiola den Foxes keine Zeit zum Verschnaufen. Wieder bekamen die Gäste keinerlei Zugriff auf den Ball, so dass De Bruyne Joao Cancelo den Ball über rechts direkt in den Lauf spielen konnte. Dessen messerscharfe Hereingabe konnte Schmeichel abwehren, jedoch genau vor die Füße von Gündoğan, der aus fünf Metern vor dem Tor abstaubte zur 3:0 Führung (21.).

Tielemans klebte erneut das Pech an den Füßen, als er in Minute 24 das Bein gegen Raheem Sterling stehen ließ im Strafraum und diesen unglücklich zu Fall brachte. Sterling nahm die Einladung dankend an und verwandelte den Strafstoß ebenso sicher wie Mahrez ins rechte obere Toreck zum 4:0 (25.). Ein überfordertes Leicester hatte bis zur Pause Glück, keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren.

Im zweiten Spielabschnitt stellte Brendan Rodgers auf ein 5-3-2 System um bei den Gästen. Die Citizens präsentierten sich zu schläfrig nach dem Wiederanpiff und mussten in der 51. Minute das 1:4 durch James Maddison hinnehmen. Dieser hatte den Ball selbst stark erobert auf Höhe der Mittellinie, dann einen Doppelpass mit Kelechi Iheanacho gespielt vor dem Strafraum, und schließlich selbst vollstreckt gegen Ederson im direkten Duell.

Der Ex-Leizpiger Ademola Lookman verkürzte nach einer gespielten Stunde auf 2:4, nachdem erneut Maddison das Spielgerät erobert hatte in der neutralen Zone. Maddison bediente daraufhin Iheanacho, der über links Lookman clever in Szene setzte. Vor Ederson blieb auch Lookman eiskalt und startete damit endgültig die Aufholjagd (59.). Weil die Hausherren auch in den nachfolgenden Minuten den Foxes zu viel Raum gewährten, ließ sich der auffällige Maddison nicht bitten und prüfte aus 20 Metern frei vor dem Tor Ederson im Kasten der Skyblues. Iheanacho stand goldrichtig und verwertete den Abpraller den Keepers zum 3:4 (65.).

Die Gäste wollten sich nun für ihren Aufwand belohnen, mussten aber in der 69. Minute das 3:5 hinnehmen durch Laporte. Dieser wurde nach einem Eckstoß von Sterling sträflich alleine gelassen im Strafraum und konnte die Führung wieder auf zwei Treffer für die Citizens ausbauen. Die endgültige Entscheidung folgte in der 87. Minute, als Leicester erneut einen Standard von den Gastgebern schwach verteidigte. Eine Ecke von De Bruyne landete bei Ruben Dias, der mit seiner Brust das Spielgerät weiterleitete zu Sterling. Dieser hatte aus fünf Metern keine Mühe Schmeichel im Foxes-Tor zu überwinden zum 6:3 Endstand.

Das fiel auf: Leicester offenbart Schwächen bei gegnerischen Standards

Beinahe hätte es geklappt mit der furiosen Aufholjagd der Foxes. Man hatte sich mühevoll auf 3:4 herangekämpft an Manchester City. Doch alle Siegesträume mussten begraben werden, weil man bei den letzten beiden Gegentreffern zum 3:5 und 3:6 keinerlei Gegenwehr bot. Beide Treffer fielen nach ruhendem Ball. Bei beiden Toren konnten Laporte und Dias die Kugel unbedrängt ins Tor köpfen, beziehungsweise in die gefährliche Zone weiterleiten. Natürlich, das Fehlen der angestammten Innenverteidiger Evans und Söyüncü kann nicht zu 100% kompensiert werden. Wohl keine Mannschaft der Welt kann das, wenn die beiden besten Innenverteidiger verletzt fehlen. Dennoch machten Vestergaard und auch Amartey in Vertretung zu oft keine gute Figur. Das Stellungsspiel und das Zweikampfverhalten ließ stark zu Wünschen übrig. Aus fast jeder Ecke und jedem Freistoß von Manchester entstand eine gefährliche Situation. Das sind dann am Ende zu viele Fehler, um einen oder gar drei Zähler zu entführen aus dem Etihad Stadium.

Die Statistik: 112

Mit den sechs erzielten Treffern kommt Manchester City nun auf insgesamt 112 Tore im Kalenderjahr 2021. Damit stellt man einen Rekord von Arsenal London aus dem Jahre 1963 ein. Im Spiel gegen Brentford am 29.12. hat Manchester City nun die Gelegenheit, alleiniger Rekordhalter zu werden.

