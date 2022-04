So soll Liverpool sein anfängliches Angebot von 480.000 Euro pro Woche auf knapp 600.000 Euro nachgebessert haben, wodurch sich der 29-Jährige in einer Gehaltsklasse mit Cristiano Ronaldo befinden würde.

Salahs aktuelles Arbeitspapier läuft nur noch bis 30. Juni 2023, weshalb der Stürmer bereits mit möglichen Transfers nach Barcelona oder auch zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wurde.

Diesen Spekulationen könnte er nun bald selbst einen Riegel vorschieben.

Neben der satten Gehaltserhöhung lässt sich auch die mögliche Vertragslaufzeit sehen. War bislang eine Verlängerung um drei Jahre bis 2026 im Gespräch, so wird nun über eine weitere Saison bis 2027 spekuliert. Salah wäre dann 35 Jahre alt - gut möglich also, dass er seine Karriere in dem Fall beim FC Liverpool beenden würde.

Salah: Bittere Niederlagen mit Ägypten

Ob Salah diese Option selbst ziehen kann oder diese Entscheidung dem Klub obliegt, muss sich noch herausstellen. Jedenfalls sieht es danach aus, dass der Ausnahmespieletr die besten seiner verbliebenen Jahre an der Anfield Road verbringen wird.

Nach dem verlorenen Afrika-Cup-Finale im Februar und dem dramatischen Aus im WM-Playoff (jeweils gegen Senegal) vor wenigen Tagen dürfte dies die Stimmung bei Salah zumindest wieder etwas ansteigen lassen. Eigenen Aussagen zufolge fühle er sich bei Liverpool äußerst wohl und hatte lediglich auf eine finanzielle Wertschätzung seitens des Klubs gehofft.

