"Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen gegangen, doch egal, was vorgefallen ist, ihr habt mich immer unterstützt, das hat mir viel bedeutet. Die Möglichkeit, Titel zu holen und die Ehre zu haben, Kapitän dieses großartigen Klubs zu sein ist etwas, was ich niemals vergessen werde", schrieb Aubemayang an seine Follower.

Ad

"Ich habe mich immer zu 100 Prozent auf meine Aufgaben hier fokussiert und immer mein Bestes gegeben, deshalb tut ein Abschied ohne wirkliche Verabschiedung weh - aber so ist der Fußball".

Bundesliga Nübel wohl gegen vorzeitige FCB-Rückkehr - Gnabry-Poker stockt VOR 3 STUNDEN

"Ich bedauere es, dass ich meinem Team in den letzten Wochen nicht helfen konnte, aber ich habe nichts als Respekt für diesen Klub und wünsche den Fans und den Verantwortlichen nur das Beste für die Zukunft. In Liebe, Auba", beendete der Stürmer seine emotionale Botschaft.

Aubameyang erhält Abfindung in Millionenhöhe

Finanziell schadet der Transfer dem afrikanischen Fußballer des Jahres 2015 nicht. Aufgrund seiner Vertragsauflösung soll der 32-Jährige laut "Times" eine saftige Abfindung über sieben Millionen Pfund (umgerechnet ca. 8,3 Millionen Euro) von den Gunners erhalten.

Bei den Blaugrana soll Aubameyang weiterhin mit einem fürstlichen Gehalt entlohnt werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Ronaldo: Darum ist Lewandowski besser als Haaland

Highlights: Coutinho-Rakete bei Brasilien-Gala gegen Paraguay

Bundesliga Eberl-Rücktritt: Gladbach fordert offenbar Jobsperre VOR 4 STUNDEN