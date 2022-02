Die mit drei Ligapleiten in Folge angereisten Spurs erwischten gegen Tabellenführer Manchester City einen Traumstart in die Partie und gingen mit dem ersten Abschluss des Spiels gleich in Führung. Harry Kane leitete aus der eigenen Hälfte klasse in den Lauf des startenden Heung-Min Son weiter. Der Koreaner legte am Strafraum für Neuzugang Dejan Kulusevski quer, der durch die Beine von Joao Cancelo ins leere Tor einschob (4.).

In der Folge verteidigten die Spurs mit Mann und Maus gegen anrennende Citizens die knappe Führung, die in der 21. Minute beinahe gefallen wäre. Ilkay Gündogan traf mit seinem Schlenzer aber nur den Außenpfosten, eine Minute später rauschte Cancelos Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp am Tor vorbei (22.).

Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde City schließlich für den Dauerdruck belohnt: Spurs-Keeper Hugo Lloris ließ eine Sterling-Flanke nach vorne abprallen, wo Gündogan aus zehn Metern mit links in die rechte Ecke zum hochverdienten Ausgleichstreffer abstaubte (33.).

Nach der Pause schlugen die Spurs ein weiteres Mal eiskalt nach einem schnell Gegenstoß zu. Son fand mit einer perfekten Hereingabe seinen kongenialen Sturmpartner Kane, der die Kugel aus kurzer Distanz technisch sehenswert zur erneuten Gästeführung hoch in die rechte Ecke setzte (59.). Fast hätte Kane die Führung der Conte-Elf sogar noch ausgebaut, auf Vorlage von Son scheiterte der Angreifer dieses Mal aber an der überragenden Fußabwehr von City-Keeper Ederson (64.).

Die Spurs verteidigten die knappe Führung lange aufopferungsvoll über die Zeit, ehe es in der insgesamt zehnminütigen Nachspielzeit nochmal turbulent wurde. Zunächst bekam City nach Handspiel von Romero einen berechtigen Elfmeter zugesprochen, den der eingewechselte Riyad Mahrez traumhaft rechts oben unter die Latte zum 2:2-Ausgleich verwandelte (90.+2).

Doch das letzte Wort in diesem packenden Aufeinandertreffen hatten die Gäste aus London. Nach Flanke von Kulusevski setzte sich der überragende Kane am Fünfer entschlossen gegen Kyle Walker durch und köpfte wuchtig ins Eck zum 3:2-Erfolg der Spurs ein (90.+5). Damit hat Manchester City zum ersten Mal seit Ende Oktober wieder eine Niederlage in der Premier League kassiert.

Der Tweet zum Spiel: Spurs-Schreck Gündogan

Das fiel auf: Contes Kontertaktik geht auf

Das Zentrum verdichten und bei Gelegenheit die schnellen Leute in der Spitze bedienen: Diese Taktik zog das Team von Trainer Antonio Conte gegen dominante Citizens über die komplette Spielzeit durch und ging dank enormer Effizienz vor dem Tor als Sieger vom Platz.

Immer wieder ließ sich Kane bei Spurs-Ballgewinnen tief fallen, um anschließend sofort mit dem langen Ball die schnellen Son und Kulusevski in Szene zu setzen. Gegen eine stets hoch aufgerückte City-Abwehrkette entpuppte sich dieser Spielzug als der entscheidende Trumpf gegen die so ballsichere Guardiola-Elf-.

Die Statistik: 1

Trainer Antonio Conte ist der erste Spurs-Coach, dem es gelungen ist, Guardiolas Manchester City im Etihad Stadium zu bezwingen.

