Man spiele mit der Gesundheit der Spieler, so Tuchel, der sich aber auch selbstkritisch gab. Callum Hudson-Odoi habe man nach dessen COVID-19-Erkrankung "90 Minuten durchspielen lassen, weil wir andere Spieler vom Platz nehmen mussten."

Mateo Kovacic habe "nach einer Verletzung und COVID ohne Vorbereitung oder Training" gespielt.

Der zuvor ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte Romelu Lukaku habe zudem länger gespielt "als von der medizinischen Abteilung empfohlen". Der Belgier brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 2:1 ( Endstand 3:1 ) auf die Siegerstraße, was seinen Coach jedoch in keinster Weise besänftigte. "Wir waren alle mal zehn Tage mit einer Erkältung im Bett - da würde ich nie im Leben ein Match im Villa-Park spielen", so der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund weiter.