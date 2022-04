"Man muss die richtige Taktik haben, und es ist zweifelhaft, ob ich das richtig gemacht habe. Man muss die richtige Mannschaftsaufstellung haben, auch das ist fraglich, ob ich das richtig gemacht habe", übte der 48-Jährige auch Selbstkritk.

Am Ende liege es dennoch an den Spielern. "Sie bekommen das volle Lob, wenn sie es gut machen, und sie müssen der Realität ins Auge sehen, dass es unmöglich ist, solche Spiele zu gewinnen, wenn man so viele Fehler dieses Kalibers macht. Das muss aufhören", stellte der Blues-Coach klar.

Die Leistung der Mannschaft gegen Arsenal sei geradezu "vogelwild" gewesen, so Tuchel.

Zuletzt hatten die Londoner schon in mehreren Spielen eklatante Abwehrfehler begangen, darunter auch beim Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid in der Champions League.

"Lektion nicht gelernt". FC Chelsea verliert erneut

"Es hat dramatisch an die letzten Heimspiele erinnert. Ich hätte Spieler aufstellen müssen, die sich vielleicht selber noch was zu beweisen haben", erklärte der deutsche Trainer: "Wir haben gedacht, dass wir mit 80 Prozent durchkommen, keine Ahnung warum."

Nach einem scheinbaren Aufwärtstrend zuletzt gegen Southampton (6:0), Crystal Palace (2:0) oder auch im Rückspiel gegen Real (3:2) fielen die Blues nun aber wieder in bekannte Muster zurück. "Wir dachten, wir hätten unsere Lektion aus Brentford und Real Madrid gelernt, aber offensichtlich nicht", meinte Tuchel: "Wir haben fünf von den sechs Toren selbst geschossen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in dieser Saison solche Tore geschenkt bekommen haben."

Die Tore für Chelsea erzielten Timo Werner (17.) und Cesar Azpilicueta (22.). Arsenal jubelte nach Treffern von Eddie Nketiah (13., 57.), Emile Smith Rowe (27.) und Bukayo Saka (90.+2/Elfmeter).

