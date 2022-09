Blues-Boss Todd Boehly hat den 19-Jährigen laut "Sun" zum Transferziel Nummer eins für 2023 erklärt. Bei den Dortmundern steht Bellingham noch bis 2025 unter Vertrag.

Durch die Leistungen der vergangenen Jahre spielte sich der Engländer aber in das Blickfeld der großen europäischen Vereine. Auch in dieser Saison legte Bellingham gut los. In neun Pflichtspielen erzielte der Youngster drei Tore, darunter zuletzt das zwischenzeitliche 1:0 gegen Manchester City in der Champions League (Endergebnis 1:2).

Besonders Liverpool wurde wiederholt mit Bellingham in Verbindung gebracht. Im Duell mit Man United sollen die Reds laut "Telegraph" sogar die besseren Karten haben. Schon 2021 wurde Liverpool Interesse nachgesagt

Coach Klopp befeuerte angesprochen auf Bellingham die Gerüchte weiter.

FC Liverpool schaut sich nach Alternativen um

Vor der Vorbereitungstour der Engländer Mitte Juli hatte der ehemalige BVB-Trainer vielsagend erklärt: "Er ist nicht auf dem Markt, das ist das erste Problem mit diesem Spieler. Na ja, das ist auch das einzige Problem mit diesem Spieler." Doch aufgrund der großen Konkurrenz schaut sich Liverpool offenbar nach Alternativen um.

Das berichtet das Online-Portal "UOL". Angeblich befasst sich Liverpool mit Matheus Nunes von Liga-Konkurrent Wolverhampton Wanderers. Der Portugiese war im Sommer von Sporting Lissabon nach England gewechselt. Sein Vertrag dort läuft bis 2027.

Eine Verstärkung für das Mittelfeld braucht Liverpool in jedem Fall. Die Zentrale der Reds ist ziemlich überaltert. Thiago (31 Jahre), James Milner (36) und Jordan Henderson (32) sind bereits Ü30. Auch Fabinho (28) und Alex Oxlade-Chamberlain (29) sind nicht mehr die Jüngsten. Als Zwischenlösung holten die Engländer im Sommer Arthur Melo per Leihe von Juventus Turin.

Eurosport-Einschätzung: Bei der namhaften Konkurrenz dürfte es dem BVB immer schwerer fallen, Bellingham auf Dauer zu halten. Dieser Tatsache ist man sich bewusst, wie Sportdirektor Sebastian Kehl vor Kurzem bei "Sky" erklärte: "Unser aller Wunsch wäre es, die Jungs ein oder zwei Jahre länger zu halten. (...) Wir müssen akzeptieren, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Jungs wirtschaftlich als auch sportlich auch noch mal weiterziehen." Daher ist nicht ausgeschlossen, dass der 19-Jährige seinen Ex-Teamkollegen Erling Haaland (Man City) und Jadon Sancho (Man United) irgendwann auf die Insel folgt. Bellingham selbst erteilte einem Wechsel in die Premier League in naher Zukunft zuletzt aber noch eine Absage

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

