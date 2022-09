Fußball

Chelsea-Boss Todd Boehly erklärt Entlassung von Trainer Thomas Tuchel

Das Sus von Thomas Tuchel bei Chelsea löste in Fußball-Europa ein kleines Erdbeben aus. Todd Boehly, Besitzer der Blues, erklärt bei einem Auftritt in New York die Hintergründe seiner Entscheidung.

00:01:27, vor 22 Minuten