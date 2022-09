Neun Tore in fünf Spielen - Haaland setzt auf der Insel dort an, wo er in der Bundesliga bei Borussia Dortmund aufgehört hat. Dass der norwegische Youngster keine Eingewöhnungszeit braucht, unterstreichen auch die folgenden Zahlen.

Haaland benötigt im Schnitt 43 Minuten für einen Treffer. Darüber hinaus erzielte noch kein Spieler mehr Tore in seinen ersten fünf Spielen in der Premier League als der Norweger. In ebenso vielen Spielen gelangen ihm nun auch gleich zwei (lupenreine) Hattricks. Damit löste er Demba Ba als bisherigen Rekordhalter ab (zwei Hattricks in 21 Spielen).

"Was er in Norwegen, Österreich und Deutschland gemacht hat, macht er auch hier", sagte City-Coach Guardiola.

Der furiose Start des Top-Talents war für den Katalanen auch Grund genug, einen Vergleich zu Klublegende Sergio Aguero zu ziehen. "Sergio ist eine Legende. Niemand kann ihm seinen Platz in den Herzen der City-Fans streitig machen." Aber: "Erling hat die Qualität, ebenso dort zu sein. Was Sergio gemacht hat, ist einzigartig. Aber Erling hat dieses Talent."

Haaland brilliert: In einer Reihe mit Shearer und Kane

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Gary Lineker ging sogar einen Schritt weiter und prophezeite Haaland den begehrtesten Platz im Tor-Olymp der Premier League. "Wenn er so weitermacht, knackt Haaland den Shearer-Rekord noch vor Kane", schrieb er auf Twitter.

Damit bezog er sich auf den Allzeit-Rekord von Alan Shearer, der im englischen Oberhaus satte 260 Tore erzielte. Tottenhams Kane (187 Treffer) rangiert zurzeit hinter Wayne Rooney (208) als bester aktiver Spieler auf dem dritten Rang.

Natürlich fehlen Haaland noch einige Tore, um zu den Größen der Premier League aufzuschließen, die Experten sind sich jedoch einig - der Youngster greift in Manchester nach den Sternen.

Abseits der unzähligen Loblieder ließ sich Haalands ehemaliger Teamkollege Mats Hummels zu einem ironischen Seitenhieb verleiten: "Oh, Haaland trifft weiterhin. Was für eine Überraschung", unterstrich der 33-Jährige auf Twitter die Selbstverständlichkeit, mit welcher der Norweger Manchester in Ekstase versetzt.

