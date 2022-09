Potter hat sich in Brighton, derzeit überraschend Vierter der Premier League, mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln einen exzellenten Ruf erarbeitet. Zuvor trainierte er Swansea City und sieben Jahre lang den heutigen schwedischen Zweitligisten Östersunds FK, den er von der vierten Liga in die Erstklassigkeit und zum Pokalsieg 2017 führte.

Der Verein wurde dafür bekannt, seine Spieler zu kultureller Teilnahme zu verpflichten. So führte Potters Mannschaft eine Abwandlung von Tschaikowskys Ballett-Klassiker Schwanensee und eine große Musikrevue auf.

Ad

Tuchel war von Chelsea am Mittwoch überraschend entlassen worden. 100 Tage nach der Übernahme durch den neuen Besitzer Todd Boehly warf der Klub den Erfolgstrainer raus.

Premier League Reibungen wegen Ronaldo? Tuchel war wohl sauer über CR7-Pläne VOR 2 STUNDEN

Tuchel hatte mit Chelsea 2021 die Champions League und danach auch die Klub-WM gewonnen - ihm soll aber in der Mannschaft schon vor dem 0:1 in der Königsklasse bei Dinamo Zagreb am Dienstag der Rückhalt gefehlt haben.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Böse Überraschung für Tuchel: Chelsea setzt Trainer vor die Tür

(SID)

Nach fragwürdigem Tuchel-Aus: Klopp sendet Spitze in Richtung Chelsea

Champions League Rauswurf? Klopp reagiert gelassen: Reds-Besitzer sind "geduldiger" VOR 3 STUNDEN