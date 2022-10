Brighton erwischte an der Anfield Road den deutlich besseren Start und löste sich früh aus dem Würgegriff der Hausherren. Trossard ließ sich nach einem verunglückten Klärungsversuch von Jordan Henderson und einem herausragenden Hackenpass nicht zweimal bitten und netzte zur frühen Führung ein (4.).

Wenige Minuten später war es erneut Trossard, der am Ende einer eindrucksvollen Kombination der Gäste stand. Welbeck und March setzten den Belgier im Strafraum der Reds in Szene, der Alisson aus kürzester Distanz nicht den Hauch einer Chance ließ (13.).

Die Hausherren waren nach dem frühen Doppelschlag zunächst völlig perplex, weshalb die erste nennenswerte Aktion der Reds auf sich warten ließ.

Nach ersten Annäherungsversuchen war es aber letztlich Firmino, der den Anschluss nach Vorlage von Mohamed Salah wiederherstellte.

Liverpool belohnt sich - Trossard wird zum Helden

Dank eines starken Starts in die zweite Hälfte gelang Liverpool sogar das Comeback. Firmino lässt seine Gegenspieler im Strafraum aussteigen und schiebt lässig ins rechte Eck ein (54.).

Wenige Minuten später hatten die Reds das Glück auf ihrer Seite, als ein unglücklicher Webster einen harmlosen Eckball mit der Schulter ins eigene Tor jagt (63.).

Brighton gab sich trotz der verspielten 2:0-Führung nicht auf und kam durch Überflieger Trossard noch einmal zum Zug. Der Belgier schob lässig zum 3:3 ein und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Während sich Brighton vorübergehend in den Top 4 festsetzt, stehen die Reds auf dem neunten Tabellenrang. Am Dienstag empfängt Liverpool die Glasgow Rangers, ehe am Sonntag das Spitzenspiel mit dem FC Arsenal ansteht.

