Im Duell der Sieglosen (Manchester United: zwei Niederlagen, Liverpool: zwei Unentschieden) ging es für die Red Devils darum, den eigenen historischen Fehlstart in der Premier League zu vermeiden. Cristiano Ronaldo saß gegen Liverpool zunächst nur auf der Bank, Marcus Rashford startete als einzige Spitze in einem 4-2-3-1-System.

LFC-Teammanager Jürgen Klopp überraschte mit seinem Personal. Die Viererkette war mit Joe Gomez als Joel Matip- respektive Ibrahima Konaté-Ersatz (beide fehlten verletzungsbedingt) zu erwarten. Im Mittelfeld setzte Klopp mit Jordan Henderson und James Milner auf viel Körperlichkeit, Fabinho saß überraschend nur auf der Bank. Im Sturm ersetzte Roberto Firmino den rotgesperrten Darwin Núñez.

Ad

Manchester United erwischte den besseren Start, attackierte früh, hemmte so das Spiel der Gäste und schaffte es immer wieder nach schnellen Ballpassagen ins letzte Drittel. In der 16. Minute gingen die Hausherren verdient in Führung. Manchester spielte stark über die linke Seite nach vorne. Anthony Elanga passt den Ball in die Mitte und fand Jadon Sancho, der Gomez und Alisson ins Leere rutschen ließ und ins linke Eck vollendete.

Premier League United-Fans planen Proteste: Klopp fordert Punkte bei Spielabsage UPDATE GESTERN UM 12:06 UHR

Eine halbe Stunde hielt die Dominanz, danach wurde Liverpool besser, fand über viel Ballbesitz mehr Zugang zum Spiel. Nach einem ruhenden Ball gelang Liverpool vor der Halbzeitpause beinahe der Ausgleich. Milner kam nach einer Ecke von der rechten Seite zum Kopfball, Bruno Fernandes wollte klären und schoss dabei in die falsche Richtung. Lisandro Martínez rettete sehr glücklich auf der Linie (41.).

Auch im zweiten Durchgang drückte Liverpool von Beginn an auf den Ausgleich, doch in der 53. Minute unterlief den Gästen ein folgenschwerer Fehler. Henderson verlor den Ball im Mittelkreis, United konterte über den eingewechselten Anthony Martial, der Rashford schickte. Der Offensivmann ging alleine auf Alisson zu und verwandelte aus 16 Metern sicher ins linke Eck.

Das Tor gab Manchester United Aufwind. Die Red Devils verteidigten gemeinsam mit hoher Intensität und starker Zweikampfquote. Liverpool rannte an, fand allerdings zu selten einen Weg in die Gefahrenzone. In der Schlussphase gelang doch noch der Anschlusstreffer. Der eingewechselte Carvalho scheiterte nach einer Ecke aus elf Metern an David de Gea, den Nachschuss brachte Mohamed Salah aus kurzer Distanz im rechten Eck unter (81.).

Liverpool rannte in den letzten Spielminuten an, während Manchester sehr tief verteidigte – letztlich erfolgreich. Die Red Devils gewannen ihre Partie am Ende verdient, überholten Liverpool dank des 2:1-Sieges in der Tabelle und schickten die Reds selbst in die Minikrise.

Der Tweet zum Spiel:

Nach 997 Minuten ohne Treffer, traf Rashford wieder ins gegnerische Tor.

Das fiel auf: Wichtige Erkenntnis

Manchester United wendete das persönliche Rekordtief ab und sorgte mit dem 2:1-Sieg gegen Liverpool für eine Wende nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn. Auffällig war der Teamgeist, den die Red Devils auf den Platz brachten. Jeder Zweikampf wurde gefeiert, jede Offensivaktion frenetisch beklatscht. Mit der Verpflichtung von Casemiro gewinnt Manchester nun ein Mentalitätsmonster dazu.

Teammanager Erik ten Hag fand gegen Liverpool seinen Weg, mit der zuvor schlechten Situation umzugehen: Er setzte nicht auf Rang und Namen, sondern auf Überzeugung und Einsatz. Ronaldo saß auf der Bank, Harry Maguire ebenfalls, auch Luke Shaw. Stattdessen spielte unter anderem Lisandro Martínez und stach mit seiner Zweikampfintensität in seinem erst dritten Premier-League-Spiel heraus. Arbeit und Mentalität sind die neuen Eigenschaften der Red Devils – Ronaldo blieb über 85 Minuten nur der Bankplatz.

Die Statistik: 120

Durch seinen Treffer in der 81. Minute zog Salah mit Steven Gerrard gleich. Beide stehen bei 120 Premier-League-Toren für Liverpool.

Das könnte Dich auch interessieren: ManUnited angeblich an Trapp dran - Eintracht-Trainer Glasner reagiert

Emotionale Worte: Casemiro verabschiedet sich unter Tränen

Premier League Klopp im verflixten siebten Jahr - graue Wolken über Anfield UPDATE 19/08/2022 UM 12:14 UHR