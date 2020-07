90 Minuten fehlen dem 1. FC Nürnberg noch, um eine verpatzte Saison doch noch zum Guten zu wenden. Trotz des 2:0-Erfolgs im Relegations-Hinspiel warnt Interimstrainer Michael Wiesinger vor dem FC Ingolstadt. "Sie haben nichts mehr zu verlieren. Es wird ein absoluter Fight werden", betonte er. Dem Tabellendritten der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit droht dagegen ein doppeltes Relegations-Trauma.

Den Vergleich mit dem Tennis fand Michael Wiesinger überragend. "Der erste Satz ging an uns", sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg mit einem Lächeln, "jetzt geht es in die zweite Phase. Wir haben eine Grundlage, mehr nicht." Der Zweitligist übt sich vor dem Relegations-Rückspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag (18.15 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) in Zurückhaltung - zu viel steht auf dem Spiel.

Europa League Auslosung Europa League: Deutsches Duell möglich, schweres Los für Bayer VOR 3 STUNDEN

Im schlimmsten Fall droht dem neunmaligen deutschen Meister der zweite Absturz aus der 2. Liga nach 1996, womit der Club wieder der Depp wäre. Denn die Ausgangslage könnte nach dem 2:0 im ersten Duell im eigenen Stadion kaum besser sein, das wissen freilich alle bei den Franken.

Nürnberg will verkorkste Saison vergessen machen

Dennoch ist niemand überheblich geworden, versicherte Wiesinger. "Alle in der Kabine haben das sehr realistisch eingeschätzt", sagte der Übergangstrainer. Er habe "keinerlei Anzeichen gemerkt", dass jemand glaubt, "dass wir da schon durch sind".

Wiesinger, der nach der Saison wieder die Leitung im Nachwuchsleistungszentrum übernehmen wird, war extra für die Relegation gemeinsam mit Vereinsikone Marek Mintal als Retter-Duo installiert worden. Bis jetzt mit Erfolg, auch in Ingolstadt wollen die Nürnberger die bislang verkorkste Saison vergessen machen.

Sein Team werde "den Weg nach vorne suchen", kündigte Wiesinger an, um einen Treffer zu erzielen. Es wäre das so wichtige Auswärtstor. Die Ingolstädter, die Wiesinger vor zehn Jahren als Trainer noch durch die Relegation in die 2. Liga geführt hatte, müssten dann schon viermal treffen.

Fabian Nürnberger trifft für den 1. FC Nürnberg doppelt Fotocredit: Imago

Wiesinger: "Es wird ein absoluter Fight"

Wiesinger ist aber auch gewarnt, "sie haben nichts mehr zu verlieren", sagte er, "es wird ein absoluter Fight werden, das steht fest". Die Schanzer stehen mit dem Rücken zur Wand, dem Team von Trainer Tomas Oral droht das doppelte Relegations-Trauma innerhalb von zwei Jahren.

"Wenn wir ehrlich zu uns sind, wird es brutal schwer", sagte Oral und nahm etwas Druck von seiner Mannschaft. Trotzdem werde seine Elf versuchen, sich "mit aller Gewalt ins Spiel zu kämpfen". Damit der zweite GAU nach dem Drama im vergangenen Jahr doch noch irgendwie ausbleibt. Damals hatte der FCI als Zweitligist etwas überraschend gegen den SV Wehen Wiesbaden wegen der Auswärtstorregel das Nachsehen gehabt.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Die Nürnberger wollen jedenfalls eine Nervenschlacht verhindern und als erst vierter Zweitligist im zwölften Relegations-Duell die Klasse halten. Das würde auch Nationalspieler Ilkay Gündogan freuen. "Ich kann mir euch einfach nicht in der 3. Liga vorstellen", schrieb der Mittelfeldregisseur von Manchester City zuletzt über seinen Ex-Klub bei Instagram.

Gündogan hatte in Nürnberg sein erstes Profispiel absolviert, stand damals mit Co-Trainer Mintal auf dem Platz - und erlebte zwei erfolgreiche Relegationen mit dem Club. Die Chancen für Nummer drei stehen jedenfalls nicht schlecht.

Das könnte Dich auch interessieren: CL-Auslosung: Bayern droht Hammer-Duell gegen Barça und Messi

(SID)

Play Icon WATCH So charmant schwärmt Hernández auf Deutsch vom FC Bayern 00:01:01

Fußball Nürnberg bejubelt Nürnberger - aber will jetzt "nicht naiv" sein 08/07/2020 AM 10:30