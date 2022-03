"Ich habe neun Jahre meines Lebens verloren - und das ist völlig in Ordnung für mich. Entschuldigung an meine Familie. Übrigens: Begrabt mich in Wales", schrieb der 45-Jährige bei Twitter.

In der Tat war das Spiel am 37. Spieltag der National League, der fünften englischen Liga, nichts für schwache Nerven: Nach einer frühen 2:0-Führung für Wrexham durch Treffer von Paul Mullin (7.) und James Jones (20.), drehten die Gäste aus Dover auf und glichen durch George Wilkinson (22.) und Alfie Pavey (28.) noch vor der Pause aus.

Es sollte für Wrexham jedoch noch dicker kommen: Kurz nach dem Seitenwechsel legte Dover nach und zog dank eines 12-Minuten-Hattricks von Michael Gyasi (51., 54., 63.) auf 5:2 davon - doch die Partie sollte noch eine hollywoodreife Wendung nehmen.

Dank eines Doppelpacks von Ollie Palmer (66., 69.) stand es bis zum Ende der regulären 90 Minuten nur noch 4:5 - der Auftakt einer fulminanten Aufholjagd. Jordan Davies (90.+1) und Daniel Jarvis (90.+8) setzten dem Wahnsinn schließlich die Krone auf und drehten die Partie tief in der Nachspielzeit komplett für den Reynolds-Klub (6:5).

Der Hollywood-Star hatte den walisischen Verein, der zu den ältesten Fußballklubs der Welt zählt, 2020 gemeinsam mit Schauspielkollege Rob McElhenney übernommen.

