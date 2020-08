Sandro Wagner beendet sein Engagement in China

Sandro Wagner beendet sein Karriere. Mit 32 Jahren hängt er seine Fußballschuhe an den Nagel, wie er in der "Bild" bekanntgab. "Ich bin unglaublich dankbar, dass mir der Fußball ein wunderbares Leben ermöglicht hat", erklärte der Angreifer. Zuletzt war Wagner in China bei Tianjin aktiv, hatte seinen Vertrag aber vor ein paar Wochen aufgelöst.

Nun will sich Wagner um seine Trainer-Ausbildung kümmern: "Mein Plan ist es, im kommenden Sommer in den Trainer-Bereich einzusteigen. Ich mache nun ein Jahr Pause und genieße die Zeit mit meiner Familie, der ich am meisten danken möchte."

Nach seiner Vertragsauflösung in China habe er viele Anrufe von Vereinen aus der Bundesliga erhalten, die ihn wieder zurückholen wollten. "Die vielen Anrufe in den vergangenen Tagen von Bundesligavereinen und aus dem Ausland haben mich echt gefreut, aber mein Entschluss steht", erklärte Wagner.

Mit dem FC Bayern wurde der Stürmer drei Mal Meister, ehe es ihn nach München zog. Mit der U21 konnte er zudem den EM-Titel holen: "Das Nationaltrikot zu tragen hat mich mit besonderem Stolz erfüllt."

2007 wurde Wagner aus der Jugend des FC Bayern zu den Profis hochgezogen und spielte unter anderem für Werder Bremen, Duisburg und Hoffenheim. "Ich habe die lange Reise sehr genossen und möchte mich einfach nur bedanken: Danke an alle meine Trainer und Mitspieler. Danke an alle Fans. Wir haben in Deutschland die tollsten Stadien und die besten Fans der Welt!"

