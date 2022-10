Die "WAZ "berichtet, dass der Unparteiische nach dem Abpfiff Platzverweise für einen Spieler und den Trainer wegen Meckerns ausgesprochen hatte. Danach sei es zu einer Rudelbildung gekommen.

Die Polizei meldete: "Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach Abpfiff des Spiels gegen 17:15 Uhr auf dem Sportplatz an der Gemeindestraße in Hofstede. Nach aktuellem Kenntnisstand griffen ein Betreuer (34, aus Bochum) und der Trainer (60, aus Düsseldorf) der Gastmannschaft sowie ein bislang nicht ermittelter Fan den Schiedsrichter an."

