Für den italienischen Profifußball gibt es einen Silberstreif am Horizont: Die Regierung hat nach dramatischen Wochen in der historischen Corona-Pandemie und mehr als 28.000 Todesopfern auf dem Apennin grünes Licht für Einzeltraining gegeben, als erster Serie-A-Klub nahm Sassuolo Calcio das Training am Montag bei strahlendem Sonnenschein wieder auf.

Am Dienstag folgen dann Tabellenführer Juventus Turin, Inter Mailand, Robin Gosens Klub Atalanta Bergamo und der FC Bologna. Lazio Rom und AS Rom starten das Training am Mittwoch. Alle anderen Vereine werden voraussichtlich im Laufe der Woche wieder trainieren. Bislang galten strenge Ausgangs- und Hygienevorschriften, nun dürfen die Profiklubs einen ersten Schritt zur Normalität wagen.

Premier League Nach langer Verletzungspause: Weltmeister Pogba vor Rückkehr bei Man United VOR 7 STUNDEN

Es ist der Start in die sogenannte "Phase 2" der Lockerungen. Dabei dürfen einzelne Athleten sowie Profis aus Mannschaftssportarten einzeln auf öffentlichem oder privatem Gelände wieder trainieren. Sie müssen dabei einen Abstand von mindestens zwei Meter einhalten sowie jede Form von Rudelbildung vermeiden. Erlaubt ist auch das Training in Sportzentren.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bergamo: Strenge Regeln bei Atalanta

Besonders streng sind die Regeln bei Atalanta Bergamo, dort hatte das Coronavirus am stärksten gewütet. Spieler ohne Familie wurden aufgerufen, im Sportzentrum zu übernachten, wo besonders strenge Hygienemaßnahmen gelten. Dasselbe gilt für Inter Mailands Sportzentrum in Appiano Gentile bei Mailand. Spieler sollen in Gruppen von drei bis fünf Spielern trainieren und dabei Abstand bewahren.

Auch Rekordmeister Juventus öffnet am Dienstag wieder sein Trainingszentrum. Ausländische Spieler, die seit Beginn der Quarantäne am 11. März in Italien das Land verlassen hatten und in die Heimat zurückgekehrt waren, wurden vom Klub zurückgerufen.

Das gilt auch für Cristiano Ronaldo, der die fast zweimonatige Quarantäne auf seiner portugiesischen Heimatinsel Madeira verbracht hat. Erwartet wird, dass CR7 spätestens am Dienstag nach Turin zurückkehrt.

Serie A: Fußball-Verbandschef warnt vor Abbruch

Auf das Mannschaftstraining müssen die Klubs voraussichtlich bis zum 18. Mai warten. Die Regierung in Rom hat jedoch eine weitere Auflockerung der Maßnahmen versprochen, sollte die Epidemiekurve rasch sinken.

Wann die Serie-A-Meisterschaft in Italien wieder beginnen wird, bleibt jedoch weiterhin ungewiss. "Von einer Wiederaufnahmen der Meisterschaft ist vorerst nicht die Rede", sagte Sportminister Vincenzo Spadafora. Er hält dem Druck der Klubs Stand, die auf einen Wiederbeginn der Serie A Ende Mai drängen.

Der italienische Fußball-Verbandschef Gabriele Gravina hatte zuletzt eindringlich vor einem Abbruch der Serie-A-Saison gewarnt. "Solange ich Verbandschef bin, werde ich nie einen Meisterschaftsstopp unterschreiben. Denn das wäre der Tod des italienischen Fußballs", hatte Gravina betont. Nun kann er wieder verstärkt auf eine Fortsetzung der Spielzeit hoffen.

Seit dem 9. März ist der Kampf um den Scudetto unterbrochen. Italien ist eines der Länder weltweit, das von der Pandemie am stärksten betroffen ist.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: FC Bayern: Alle Corona-Tests negativ - aber noch kein Mannschaftstraining

Play Icon WATCH Zurück nach Spanien: Will Hernández Bayern schon wieder verlassen? 00:01:20

Bundesliga Heynckes zweifelt an Sané: "Durchbruch zum Top-Spieler noch nicht geschafft" VOR 7 STUNDEN