Der AC Mailand hat zum Restart einen 4:1 (1:0)-Sieg bei Abstiegskandidat US Lecce eingefahren. Samu Castillejo (26.) brachte die Rossoneri in Führung, Marco Mancosu (54.) glich vom Punkt aus. Doch Giacomo Bonaventura (55.) und der Ex-Frankfurter Ante Rebic (57.) schlugen zurück. Der Ex-Leverkusener Hakan Calhanoglu bereitete die ersten drei Milan-Treffer vor. Rafael Leao (72.) traf zum Endstand.

So lief das Spiel:

Nachdem Milan den Hausherren zu Beginn das Feld überließ, startete der Tabellenachte nach zehn Minuten mit der ersten Druckphase. Nach einer Ecke köpfte Theo Hernández den Ball zu Giacomo Bonaventura, der aus zehn Metern an Gabriel scheiterte (15.).

Nur kurze Zeit später bediente erneut der Franzose den Italiener im Strafraum, der dieses Mal jedoch zum freien Samu Castillejo spielte, der mit seinem Schuss ins rechte obere Eck jedoch im brasilianischen Keeper seinen Meister fand (17.). Der Torhüter der Gastgeber sollte zum besten Mann der ersten 25 Minuten werden. In der 20. Minute parierte er erneut gegen Franck Kessié pariert, genau wie fünf Minuten später gegen Hernández (25.).

Länger hielt der Aufsteiger dem Druck aber nicht stand und kassierte folgerichtig das 0:1. Hakan Calhanoglu hatte auf der rechten Seite alle Zeit der Welt und bediente Castillejo. Der Spanier hielt den Fuß nach der Hereingabe hin und lenkte das Leder ins Tor (26.)

Milan ließ das Spiel zum Ende der ersten Halbzeit etwas schleifen, was Lecce Chancen ermöglichte. Jacopo Petriccione dribbelte aus der eigenen Hälfte bis an den gegnerischen Strafraum und bediente Filippo Falco, der mit seinem Schuss jedoch an Simon Kjaer hängen blieb (35.). Nur zwei Minuten später fiel der vermeintliche Ausgleich, doch Torschütze Biagio Meccariello stand im Abseits.

Zu Beginn des 2. Durchgangs belohnten sich die Gastgeber dann aber doch. In der 54. Minute legte der junge Matteo Gabbia den eingewechselten Khouma Babacar im Strafraum. Der Unparteiische entschied auf Straßstoß, den Marco Mancosu souverän zum Ausgleich verwandelte.

Doch die Führung sollte nicht einmal eine Minute Bestand haben. Zunächst ließ Gabriel einen Schuss von Calhanoglu vor die Füße von Bonaventura abprallen, der zum 2:1 für Milan abstaubte (55.). Zwei Minuten später konterten die Rossoneri ein zu weit aufgerücktes Leece eiskalt aus. Calhanoglu bediente Rebic, der aus der eigenen Hälfte in die verlassene gegnerische Hälfte marschierte und Gabriel aus 16 Metern keine Chance ließ (57.).

Milan spielte es in der Folge souverän zu Ende und erhöhte in der 72. Minute noch nach einer schönen Kombination auf 4:1. Der eingewechselte Rafael Leao verwertete eine Flanke von Andrea Conti mit einem präzisen Kopfball.

Die Stimmen zum Spiel:

Stefano Pioli (Trainer AC Milan): "Dieser Sieg, und ich spreche auch im Namen des Vereins, ist für Pierino Prati. Wir haben gut gegen einen Gegner gespielt, der uns lieber kommen gelassen hat als uns anzugreifen. Aber wir haben gute Chancen kreiert, um sie in Schwierigkeiten zu bringen."

Das fiel auf: 15 Gegentore in drei Spielen

Lecce macht da weiter, wo sie vor der Corona-Pause aufgehört haben. In den vergangenen drei Partien kassierte der Aufsteiger 15 Gegentore und musste damit über die gesamte Saison bereits 57 Treffer hinnehmen. Sieben Gegentore mehr als die zweitschlechteste Defensive der Liga (Brescia Calcio).

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 4

Beim AC Mailand konnten sich vier verschiedene Spieler in die Torschützen-Liste eintragen. Das gab es bei Milan zuletzt im Mai 2018. Damals siegte man mit 5:1 gegen den AC Florenz.

