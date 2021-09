Daniel Maldini breitete die Arme aus, als wolle er davonfliegen. Und es war ja auch so, als würde der Teenager über dem Stadio Alberto Picco in La Spezia schweben. Mit seinem ersten Tor in der Serie A gleich bei seiner Startelf-Premiere für die AC Mailand trat der Junge mit dem berühmten Nachnamen in die Fußstapfen von Papa Paolo und Opa Cesare.

"Es ist ein unglaubliches Glücksgefühl, ich muss erst noch richtig begreifen, was passiert ist", sagte der 19-Jährige nach dem 2:1 (0:0) der Rossoneri bei Spezia Calcio. Bei seinem Treffer zum 1:0 (48.), einem wuchtigen Kopfball aus sechs Metern, hatte es Vater und Klubdirektor Paolo aus seinem Tribünensitz gerissen.

Der Kommentator des italienischen Fernsehens brüllte ekstatisch: "La saga continua", die Heldengeschichte setzt sich fort. Die "Gazzetta dello Sport" bejubelte "eine Dynastie ohne Ende", der "Corriere" sieht den Namen Maldini "in alle Ewigkeit" leuchten.

In der Tat: 67 Jahre nach dem Debüt von Cesare Maldini, der 2016 verstarb, und 36 Jahre nach jenem seines Vaters Paolo ist nun auch Daniel richtig angekommen in der Serie A. Bei neun Kurzeinsätzen seit Februar 2020 war der offensive Mittelfeldspieler leer ausgegangen.

Leicht hatte es Maldini III. nicht auf seinem Weg. "Fußball ist ein demokratischer Sport", sagte der strenge Herr Papa (53), "Daniel ist bei Milan, weil er talentiert ist. Ich weiß aber, dass der Druck für ihn größer als jener war, den ich hatte."

Der Papa, sagte Daniel, "gibt mir viele Ratschläge, aber er ist anspruchsvoll". Und so beeilte er sich, weitere Taten anzukündigen: "Ich hoffe, bald auch im Meazza-Stadion zu treffen."

(SID)

