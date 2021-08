Ein Jahr nachdem er zum Juve-Trainer berufen wurde, wartet der italienische Weltmeister von 2006 auf eine neue Chance.

"Ich hätte als Trainer mehr tun können, aber ich rüttle nicht an meinem Fußballkonzept. Ich verliere lieber, als das ganze Spiel damit zu verbringen, mich in meinem eigenen Strafraum zu verteidigen", sagte der 42-Jährige, der mit Serienmeister Juventus das Ziel Scudetto in der abgelaufenen Saison klar verfehlt hatte. Ende Mai wurde Pirlo schließlich freigestellt.

Dennoch schätzt der Italiener seine Erfahrungen auf der Turiner Bank: "Es war eine intensive Saison, an der ich wachsen konnte."

Über die Zeit bei Juve meinte Pirlo aber auch: "Wir haben alle drei Tage gespielt, ohne Fans, ohne die Möglichkeit, sich zu erholen und ohne die Möglichkeit, zu trainieren und sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Es war schwierig, etwas Neues auszuprobieren."

Nun kann sich der Ex-Profi vor allem vorstellen, ins Ausland zu gehen. Er habe "keine Probleme mit Englisch und Französisch spreche ich auch".

(mit SID)

