Ronaldo hatte in der vergangenen Saison in 33 Ligaspielen 29 Tore erzielt und wurde damit Torschützenkönig in der Serie A. Bei der Europameisterschaft hatte der portugiesische Kapitän in den drei Gruppenspielen fünfmal getroffen und unter anderem gegen Deutschland einen Treffer beigesteuert, war dann aber im Achtelfinale mit seiner Mannschaft an Belgien gescheitert.

Neben Ronaldo sprach Nedved auch über die Zukunft von Stürmer Paulo Dybala und Verteidiger Giorgio Chiellini. Bei Dybala, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, erwartet Juventus in den kommenden Tagen Gespräche mit dem Berater des argentinischen Nationalspielers: "Alles wird gelöst, wir befinden uns im Zeitplan." Chiellinis Vertrag lief zwar bereits im Juni aus, doch auch beim italienischen Europameister gab sich Nedved entspannt: "Er ist jetzt im Urlaub. Wenn er zurückkommt, werden wir sehen, was zu tun ist."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: PSG-Fans protestieren gegen Pogba

Bundesliga "Vielleicht kann er Mittwoch spielen": Nagelsmann hofft auf DFB-Star VOR EINER STUNDE

Bei Portugal-PK: Ronaldo hat keine Lust auf Cola

La Liga Pérez beleidigte offenbar auch Ronaldo: "Ein Trottel, ein Kranker" 14/07/2021 AM 13:51