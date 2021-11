Vor nicht allzu langer Zeit sah sich die AC Florenz gezwungen, ein offizielles, recht ungewöhnliches Statement abzugeben: "Ich würde die Fiorentina-Fans gerne bezüglich eines Themas auf dem Laufenden halten, das in den vergangenen Monaten immer wieder diskutiert wurde – die Frage zu Dusan Vlahovics Vertrag", leitete Klubbesitzer Rocco Commisso ein.

Commisso schrieb weiter: "Wie Ihr wisst, hat die Fiorentina dem Spieler ein wirklich beachtliches Angebot vorgelegt, das ihn zum bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte gemacht hätte. Wir haben unser Angebot außerdem mehrmals verbessert, um den Wünschen von Dusan und seinem Umfeld gerecht zu werden." Allerdings: "Trotz unserer Bemühungen wurden diese Angebote nicht angenommen."

Ad

Abschließend wies der Viola-Boss noch einmal darauf hin, dass Vlahovics Vertrag noch bis 2023 gültig sei – und er davon ausgehe, dass der 21-Jährige weiterhin alles für Florenz geben wird.

Champions League Gegen Lissabon: Nagelsmann vor Rückkehr auf Trainerbank VOR 4 STUNDEN

Es ist nicht unbedingt Usus, dass Vereine ihre Anhängerschaft frühzeitig über derlei Entwicklungen aufklären, aber Commisso ist um maximale Transparenz bemüht: "Als ich in Florenz ankam, habe ich den Fans zugesagt, dass ich niemals Versprechungen mache, die ich nicht halten kann", hieß es in seinem Kommuniqué. Was die Tauben schon länger vom Palazzo Vecchio gepfiffen hatten, war nun bittere Gewissheit: Vlahovic wird Florenz verlassen.

Nach Baggio und zwei Eigengewächsen: Geht auch Vlahovic zu Juve?

Bei den Fans stieß die Nachricht verständlicherweise auf wenig Gegenliebe. Geldgier wurde dem serbischen Angreifer unterstellt. Die Quintessenz: Spielern, die sich nicht mit dem Verein identifizieren, das Weite suchen, sobald lukrativere Angebote hereinflattern, weine man bei der Fiorentina keine Träne nach. Eine Trotzreaktion, tatsächlich dürften die Tifosi sehr wohl traurig darüber sein, dass erneut ein Shootingstar von dannen zieht.

Es wäre wahrlich nicht das erste Mal. Dass Florenz seine verheißungsvollsten Spieler gehen lassen muss, hat eine gewisse Tradition. Im Mai 1990 kam es in der fußballbegeisterten Toskana-Metropole gar zu Ausschreitungen, weil der damalige Boss Flavio Pontello Fan-Liebling Roberto Baggio an den verhassten Konkurrenten Juventus verkauft hatte, der Florenz acht Jahre zuvor unter skandalösen Umständen die Meisterschaft entrissen hatte.

Als die Fans ihrem Ärger Luft gemacht hatten, glich die Geschäftsstelle unweit des Stadions Artemio Franchi einem Schlachtfeld. "Divin Codino", das "göttliche Zöpfchen", wie Baggio aufgrund seiner Frisur genannt wurde, war zum Teufel gewechselt. Baggio verriet später: "Ich wollte nicht weg, man verkaufte mich gegen meinen Willen. Mein Herz wird immer violett bleiben."

Federico Bernardeschi und Federico Chiesa (r.) Fotocredit: Getty Images

Auch in der jüngeren Vergangenheit sorgten regelmäßige Abgänge von liebgewonnenen Spielern für Verdruss. 2017 wechselte beispielsweise Eigengewächs Federico Bernardeschi zur missliebigen Alten Dame, im Sommer 2020 zog es Federico Chiesa, ebenfalls bei Florenz ausgebildet, nach Turin. Fast schon naturgesetzlich, dass Juve auch bei Vlahovic seine Finger im Spiel zu haben scheint.

Auch Bayern und Dortmund wohl an Vlahovic dran

Wie "Tuttosport" jüngst berichtete, plant der Rekordmeister einen Vorstoß, soll dem Torjäger ein Gehalt von mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr bieten. Doch nicht nur innerhalb Italiens gibt es offenbar Interessenten. "Sky" zufolge sollen mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund auch zwei deutsche Vertreter um Vlahovics Dienste buhlen, demnach beobachten die Münchner den Linksfuß bereits seit einem Jahr – und sollen in ihm einen adäquaten Ersatz für Robert Lewandowski ausgemacht haben, sollte der Pole 2023 einen Wechsel anstreben.

Der BVB hingegen könne sich Vlahovic als Erbe von Erling Haaland vorstellen, der Norweger wird seit Monaten mit einem Transfer zu einem Top-Klub in Verbindung gebracht. Die Ablösesumme, welche die Schwarz-Gelben potenziell für den Mittelstürmer einstreichen würde, könnte sofort in Vlahovic reinvestiert werden. Günstig dürfte er allerdings nicht werden. Im Sommer soll Florenz ein Angebot über 60 Millionen Euro von Atlético Madrid abgelehnt haben, laut "Tuttosport" sei dies der Mindestbetrag, den Florenz nach der laufenden Saison fordere.

Doch was macht Vlahovic so begehrt? Der gebürtige Belgrader wechselte vor drei Jahren im Alter von 18 Jahren für 1,9 Millionen Euro von Partizan aus der serbischen Hauptstadt an den Arno. Zunächst für die U19 vorgesehen, wurde er in seiner Premierensaison bei den Profis mit wenigen Kurzeinsätzen bedacht. Am 15. Spieltag stand er erstmals beim 3:3 in Sassuolo in der Startelf der ersten Mannschaft.

Sein erster Treffer in Italiens Beletage sollte allerdings noch auf sich warten lassen. Im November 2019 steuerte Vlahovic gegen Cagliari einen Doppelpack bei, insgesamt standen in der Spielzeit 2019/20, die zwischenzeitlich aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen war, fünf Tore zu Buche.

Vlahovic mit 25 Ligatoren in 2021

Seinen endgültigen Durchbruch feierte er aber im laufenden Kalenderjahr, in dem er saisonübergreifend 25 Ligatore beisteuerte. Nur einem Spieler war eine ähnliche Ausbeute in der fiorentinischen Klubgeschichte gelungen: Kurt Roland Hamrin netzte im Jahr 1960 satte 27 Mal. Am vergangenen Spieltag zeichnete sich Vlahovic hauptverantwortlich für den 3:0-Erfolg gegen Spezia, indem er alle drei Treffer erzielte und sein Torekonto in der aktuellen Spielzeit auf acht hochschraubte, womit er mittlerweile die Hälfte aller Florenz-Treffer stellt.

Florenz-Torjäger Dusan Vlahovic ist europaweit begehrt Fotocredit: Getty Images

Vlahovic wartet mit etlichen Qualitäten auf, seine physische Präsenz von 1,90 Metern macht ihn zu einem perfekten Wand- und Kopfballspieler. Trotz seiner Größe verfügt der Youngster außerdem über eine ansprechende Technik und enormes Tempo. Ganz ähnlich wie Zlatan Ibrahimovic, den Vlahovic als Vorbild nennt.

Lob gab es zuletzt von einer anderen Stürmer-Legende. Christian Vieri, der einst selbst für Florenz auf Torejagd ging, vor allem jedoch wegen seiner erfolgreichen Zeit bei Inter Mailand (123 Treffer in 190 Pflichtspielen) in Erinnerung geblieben ist, sagte: "Ich denke, dass er nach Haaland und Mbappé einer der stärksten in Europa ist." Ein Ritterschlag von einem, der es wissen muss.

Der umworbene Vlahovic geht selbstbewusst mit derartigen Vergleichen um. Auf den gleichaltrigen Haaland angesprochen, sagte er im Gespräch mit "DAZN": "Er ist schneller als ich. Aber beim Rest sehe ich uns auf Augenhöhe."

Bei welchem Klub er dies künftig unter Beweis stellen wird, ist – Stand jetzt – offen. Bei der Fiorentina wird es nicht sein, die Fans der Viola müssen erneut verkraften, dass einer ihrer Besten nach Höherem strebt.

Das könnte Dich auch interessieren:Der LIGAstheniker: Underdogs on fire - macht Bayern das Märchen kaputt?

Simeone stellt klar: "Deshalb haben wir Griezmann zurückgeholt"

Ligue 1 Mögliche Rückkehr zu Barça: Das sagt Messi VOR 4 STUNDEN