Beim Mailänder Derby beim Meister Inter Mailand am Samstag wird AC Mailands Trainer Stefano Pioli auf seinen Starstürmer Zlatan Ibrahimovic verzichten müssen. Der Schwede laboriert weiterhin an Problemen mit dem rechten Knie und konnte in den letzten Tagen nicht mit der Mannschaft trainieren.

In der Serie A steht Milan auf Platz drei - vier Punkte hinter Spitzenreiter und Erzrivale Inter.

Beim torlosen Remis gegen Juventus musste der 40-jährige Schwede wegen einer Verletzung am Knie ausgewechselt werden.

Auch den kroatischen Ex-Bundesliga-Profi Ante Rebic wird Pioli wegen Knöchelproblemen nicht einsetzen können.

