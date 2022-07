Das Internetvideo zeigt, wie ein Kommissar den 27 Jahre alten Franzosen an einen Einsatzwagen drückt und ihn durchsucht. Eine Kollegin richtet derweil eine Waffe auf das nebenstehende Fahrzeug.

Erst nach 40 Sekunden im Video scheint ein weiterer Kollege dem Polizisten mitzuteilen, dass es sich nicht um den Verdächtigen, sondern einen Spieler der Rossoneri handelt. Daraufhin schaut der Polizist dem Milan-Star irritiert ins Gesicht und lässt von ihm ab.

Ein Vertreter der AC Milan erklärte nun: "Nach einer Schießerei in dem Bereich, in dem sich der Mittelfeldspieler aufhielt, machte die Polizei Untersuchungen. Der Spieler wurde angehalten, doch sobald die Polizisten verifizierten, dass er nichts mit der Tat zu tun hatte, entschuldigten sie sich und ließen ihn gehen."

Gegenüber "CNN" vermeldete die Mailänder Polizei: "Es war ein Missverständnis, aber die Kollegen haben sich korrekt verhalten."

Bakayoko: Polizei verteidigt Einsatz

Die Kontrolle sei in einer Art und Weise erfolgt, "die absolut mit der Gefahrensituation vereinbar war. Nach der Identifizierung der Person und der Klärung, dass sie nichts mit dem Sachverhalt zu tun hat, wurde der Polizeidienst regulär wieder aufgenommen, ohne dass der Betroffene sich beschwert hätte."

Gegenüber dem italienischen Sportjournalisten Tancredi Palmeri, der das Video verbreitete, erklärte die Polizei: "Die Durchsuchung, die am 3. Juli stattfand, wurde wegen einer Schießerei durchgeführt, die sich in dieser Gegend in den Stunden zuvor ereignet hatte. Die beiden Verdächtigen waren zwei Männer in einem SUV, die der Beschreibung entsprochen hatte, einer der beiden war dunkelhäutig mit einem grünen T-Shirt. Das war der Grund für die Waffe."

Bakayoko selbst äußerte sich bisher nicht zu den Geschehnissen. Der 27-Jährige steht beim FC Chelsea unter Vertrag, ist aber seit vergangenem Sommer in die italienische Metropole ausgeliehen.

