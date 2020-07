Der FC Arsenal steht im Finale des FA Cup in England. Gegen das Manchester City von Pep Guardiola gab es am Samstagabend einen überraschenden, aber am Ende doch verdienten 2:0 (1:0)-Sieg im Wembley-Stadion. Beide Tore für die "Gunners" erzielte der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (19., 71.). City gab zwar den Ton in der Partie an, Arsenal konterte jedoch clever.

So lief das Spiel:

Manchester City startete das Spiel von der ersten Minute dominant und schnürte den FC Arsenal in die eigene Hälfte ein. Die erste Chance resultierte jedoch aus einem Bock von Shkodran Mustafi: Der ehemalige deutsche Nationalspieler verlor einen Ball im eigenen Strafraum gegen Raheem Sterling (9.), David Luiz hinderte den City-Star in höchster Not an einem gefährlichen Abschluss.

Arsenal hatte in der ersten Viertelstunde große Schwierigkeiten, die erste Chance gab es für die Nordlondoner nach einem Ballgewinn von Luiz, der sofort Pierre-Emerick Aubameyang (16.) in Szene setzte. Der ehemalige Dortmunder scheiterte mit einem zentralen Abschluss aus 16 Metern an Ederson.

Diese Szene war wie ein Startschuss, Arsenal stand jetzt besser gegen den Ball und erzwang Fehler auf der anderen Seite. Keine drei Minuten später ging das Team von Mikel Arteta, zu diesem Zeitpunkt, überraschend in Führung, Nicolas Pepé fand mit einer Flanke Aubameyang (19.), der aus spitzem Winkel zum 1:0 traf.

Die Führung gab Arsenal Selbstvertrauen, City kam nur noch nach einem Fehler von Héctor Bellerin zu einer Chance, doch Granit Xhaka warf sich in letzter Sekunde in einen Distanzschuss von Kevin De Bruyne (29).

Kurz vor der Pause war es Arsenal, die nach einer Ecke durch einen Kopfball von Mustafi (41.) beinahe auf 2:0 erhöht hätten, doch Ederson kratzte die Kugel über sein Tor.

City kam nach der Pause mit viel Schwung aus der Kabine und hatte durch Sterling (49.) die bis dato beste Chance des Spiels. Der englische Nationalspieler schob den Ball aus 16 Metern nach Vorarbeit von De Bruyne nur knapp am Tor vorbei.

Wenig später musste Arsenals Torhüter Emiliano Martinez erstmals ernsthaft eingreifen: Riyad Mahrez (55.) prüfte den argentinischen Torhüter mit einem Schuss aus 14 Metern, doch Martinez war auf dem Posten und hielt den Ball mit einer Hand fest.

In dieser Phase roch es nach dem Ausgleich, De Bruyne (61.) setzte kurz danach einen Freistoß aus 23 Metern nur haarscharf ans Außennetz. Doch mitten in Citys Drangphase entschied Aubameyang (70.) die Begegnung für Arsenal, Kieran Tierney spielte den Torjäger im entscheidenden Moment frei, der Gabuner tunnelte Ederson im Eins gegen Eins zum 2:0.

In der Schlussphase warf City alles nach vorne, doch Arsenal verwaltete die Führung relativ sicher über die Ziellinie, da Manchester nie hinter die letzte Linie der Gunners kam. Damit steht Arsenal im Finale des FA Cups und trifft am 1. August entweder auf Manchester United oder den FC Chelsea. Der zweite Finalist wird morgen ab 19 Uhr (ab 18:30 im Liveticker) ermittelt.

Das fiel auf: David Luiz ist der entscheidende Faktor

Aubameyang schnürrt einen Doppelpack, doch der Spieler des Spiels ist David Luiz. In einer wackligen Anfangsphase badete der Brasilianer einen Patzer von Mustafi aus und leitete wenig später die erste Chance der Nordlondoner ein. In der Folge war gegen Luiz kein Durchkommen, der Innenverteidiger gewann einen Zweikampf nach dem anderen und hatte die Zentrale komplett im Griff. Seine Statistken (Tweet des Spiels) sprechen für sich.

Stimmen des Spiels:

David Luiz (FC Arsenal): "Es ist ein großartiges Ergebnis gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Wir waren bescheiden, haben verstanden, wie wir spielen mussten, und haben die Gelegenheit genutzt, die Tore zu erzielen. Wir haben einen großartigen Trainer, aber wir brauchen dennoch Zeit. Der Teamgeist war heute großartig und ich freue mich für die Mannschaft, weil Sie es verdienen."

Kieran Tierney (FC Arsenal): "Es war hart, wir wussten, dass wir gegen City weniger Ballbesitz haben würden, und sie mussten irgendwann Risiko eingehen. Aubameyang tut, was er tut. Er ist einfach ein toller Stürmer und wir sind froh, ihn zu haben. Aubameyang hat es so stark gemacht, es ist mir eine Ehre, mit ihm zu spielen. Den Ball, den ich gespielt habe, ist keine perfekte Vorlage, aber er macht einfach das Beste daraus."

Pep Guardiola (Manchester City): "Wir haben keine gute Leistung gezeigt, wir waren nicht bereit genug. Wenn Sie im Halbfinale nicht 90 Minuten konzentriert spielen, kann das passieren. Wir haben nicht gut gespielt, wir sind aber auch nur Menschen. Der Gegner hat gut gespielt, manchmal passiert sowas eben. Es ist schade, dass wir die erste Halbzeit nicht so gespielt haben wie die zweite. Wir mussten das Setup ändern, haben das aber nicht perfekt geschafft."

Der Tweet des Spiels:

Die Statistik: 21

Der FC Arsenal stellt einen Rekord auf und steht zum 21. Mal im Finale des FA Cup. In ihren bisherigen 20 Auftritten gewannen die Gunners die älteste Trophäe des Profifußballs 13 Mal, was ebenfalls der höchste Wert ist.

