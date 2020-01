Curtis Jones (15.) und Donald Love (46.) per Eigentor trafen für den Favoriten, der in der Liga bei einem Spiel weniger 16 Punkte vor Manchester City liegt. Jason Cummings verkürzte fünf Minuten nach seiner Einwechslung per Elfmeter (65.), zehn Minuten später gelang ihm gar der Ausgleich. Liverpool trat unter anderem ohne Mohamed Salah, Roberto Firmino, den angeschlagenen Sadio Mane sowie Trent Alexander-Arnold in der Startformation an.

Lokalrivale Manchester United erfüllte seine Pflichtaufgabe ebenfalls souverän. Beim Drittligisten Tranmere Rovers gewann der Rekordmeister ungefährdet 6:0 (5:0).

