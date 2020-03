30. Ferran Torres (FC Valencia)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der 19-Jährige gilt im spanischen Fußball als Rechtsaußen der Zukunft. Im vergangenen Sommer zum besten Spieler der U19-EM gekürt, hat sich Torres in dieser Saison erheblich weiterentwickelt. Geschwindigkeit, Dribbel-Qualitäten und ein Hang zum Spektakel zeichnen den Stammspieler des FC Valencia aus.

Welche Vereine haben Interesse? Getreu seiner Politik, die besten spanischen Spieler für sich zu gewinnen, ist Real Madrid im Rennen um Torres dabei. Da aber auch der FC Barcelona am Youngster interessiert sein soll, könnte es im Poker um das Valencia-Juwel zum Transfer-Clásico kommen - was den Preis in die Höhe treiben würde.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 80 Millionen Euro

29. Morgan Sanson (Olympique Marseille)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Marseille steht unter finanziellem Druck und tut sich schwer, die Vorgaben des Financial Fairplay zu erfüllen. Mit Sanson haben die Südfranzosen einen zentralen Mittelfeldspieler im Kader, der auf dem Transfermarkt “funktionieren“ dürfte. Mit fünf Toren und fünf Assists bewies der 25-Jährige in dieser Ligue-1-Saison, dass er Zug zum Tor hat.

Morgan SansonGetty Images

Welche Vereine haben Interesse? Generell gehen französische Medien davon aus, dass Sanson bei einem Mittelfeld-Klub in der Premier League landen wird. Daneben ist offenbar Zenit St. Petersburg auf Sanson aufmerksam geworden.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 25 bis 30 Millionen Euro

28. Ousmane Dembélé (FC Barcelona)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Glaubt irgendjemand - außer dem Spieler selbst und dem Berater vielleicht - noch, dass Ousmane Dembélé beim FC Barcelona bleibt? Aufgrund von Verletzungsproblemen und Disziplinlosigkeiten steht der ehemalige BVB-Star vor dem Abschied aus Katalonien. Ganze neun Pflichtspiele und einen Treffer brachte der Franzose in dieser Saison für Barça auf die Habenseite. Dennoch ist die Extraklasse des 22-Jährigen unbestritten.

Welche Vereine haben Interesse? Sollte Barcelona Inter-Profi Lautaro Martínez und PSG-Star Neymar tatsächlich unter Vertrag nehmen, wäre ein Dembélé-Verkauf eine gute Möglichkeit, um einen Teil der Kosten wieder reinzubekommen. PSG-Trainer Thomas Tuchel jedenfalls ist ein großer Bewunderer des Franzosen. "Ousmane ist ein unglaublicher Spieler, er ist sehr, sehr talentiert. Ich konnte in jedem Training sehen, dass er ein außergewöhnliches Talent hatte", so Tuchel, der schon in Dortmund mit dem Nationalspieler zusammenarbeitete - und dies vielleicht bald in Paris wieder tut.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 70 Millionen Euro

27. Kepa Arrizabalaga Revuelta (FC Chelsea)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der bislang teuerste Keeper der Fußball-Geschichte schon nach Spielzeiten bei Chelsea wieder auf dem Markt? Es deutet einiges darauf hin. Die Saison mit den Blues lief allenfalls durchwachsen, Medienberichten zufolge plant Teammanager Frank Lampard nicht mehr langfristig mit dem Spanier, der 2018 für 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao nach London kam.

Kepa Arrizabalaga vom FC ChelseaGetty Images

Welche Vereine haben Interesse? Einen Run auf den spanischen Keeper gibt es nicht, so ehrlich muss man sein. Viel wird davon abhängen, wie Chelsea auf der Torhüter-Position weiter plant. In Spanien fiel der Name Kepa derweil im Zusammenhang mit den beiden Madrider Klubs Real und Atlético.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 35 Millionen Euro

26. Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der 21-Jährige steht noch bis 30. Juni 2021 in Leipzig unter Vertrag. Allerdings soll eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro einen vorzeitigen Abgang ermöglichen - wenngleich es schwer werden dürfte, diese Summe bei einem Transfer zu bekommen. In der laufenden Saison konnte sich der Franzose in der Innenverteidigung des Champions-League-Achtelfinalisten etablieren und absolvierte insgesamt 29 Pflichtspiele.

Welche Vereine haben Interesse? Upamecano steht angeblich beim FC Chelsea auf dem Zettel. Das berichtet der englische "Daily Mirror". Der Innenverteidiger ist demnach der absolute Wunschspieler von Blues-Trainer Lampard. Upamecano hat nach verschiedenen Medienberichten aber noch weitere Interessenten, darunter Tottenham Hotspur und den FC Bayern München.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 45 Millionen Euro

25. Moussa Dembélé (OL)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Sie haben viel erwartet – und er hat viel geliefert. In seiner ersten Saison bei Olympique Lyon hat der 23-Jährige mit 22 Toren und sieben Assists in 42 Pflichtspielen die hohen Erwartungen voll erfüllt. Und: Dembélé hat sich damit nachhaltig für größere Klubs empfohlen, zumal er aufgrund seiner Zeit bei Celtic Glasgow und dem FC Fulham auch über Erfahrung im britischen Fußball verfügt.

Moussa Dembélé (Mitte)Getty Images

Welche Vereine haben Interesse? Ein Wechsel in die Premier League liegt nahe. Chelsea, das bereits im vergangenen Winter Interesse signalisiert hat, ist Medienberichten ebenso in der Verlosung wie Manchester United, Arsenal und Tottenham. Bei den Spurs wird Dembélé bereits als möglicher Nachfolger für Harry Kane gehandelt.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 65 Millionen Euro

24. Federico Chiesa (Fiorentina)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Chiesa gilt als eines der größten Talente im italienischen Fußball und man muss kein Insider sein, um zu erkennen, was es bedeutet, dass er seinen bis 30. Juni 2022 laufenden Vertrag nicht verlängert. Der Rechtsaußen wird der Fiorentina nicht mehr allzu lange erhalten bleiben. Das AC-Eigengewächs glänzt sowohl als Goalgetter als auch als Assistgeber – was ihn unter anderem zum Nationalspieler machte.

Welche Vereine haben Interesse? Suchen Sie sich einen Verein aus, Herr Chiesa. Von Juventus und Inter in der Serie A über Englands Rekordmeister Manchester United bis hin zu Paris Saint-Germain soll der Kreis der Interessenten reichen.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 60 Millionen Euro

23. Gianluigi Donnarumma (AC Mailand)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der Torhüter-Markt ist generell kein einfacher, dennoch sollte es für Donnarumma kein Problem sein, einen neuen Topklub zu finden - zumal er Starberater Mino Raiola im Rücken hat. Der Grund, weshalb Milan den 21-Jährigen überhaupt ziehen lassen könnte, ist in der Vertragslaufzeit zu suchen. Am 30. Juni 2021 läuft das Arbeitspapier des Italieners aus, in diesem Sommer könnten die Rossoneri zumindest noch eine satte Ablösesumme einstreichen.

Gianluigi Donnarumma - AC MailandGetty Images

Welche Vereine haben Interesse? Der ehemalige Milan-Sportdirektor Leonardo, inzwischen bei PSG angestellt, gilt als Bewunderer von Donnarumma. Zwar hat Paris in Keylor Navas einen Klasse-Keeper, dennoch soll der Milan-Torhüter eine Option sein. Darüber hinaus gibt es Spekulationen um einen Wechsel zu Chelsea.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 50 Millionen Euro

22. Luka Modric (Real Madrid)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Alles deutet darauf hin, dass der Ballon-d'Or-Gewinner von 2018 Real Madrid diesen Sommer nach acht Jahren verlassen wird. Modric ist bereits 34 Jahre alt, hat nur noch ein Vertragsjahr und bezieht ein fürstliches Gehalt, das auf mehr als 11 Millionen Euro pro Saison geschätzt wird. Überdies haben die Königlichen in diesem Sommer die wohl letzte Gelegenheit, noch eine Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler zu generieren.

Welche Vereine haben Interesse? Inter Mailand hatte bereits im vergangenen Sommer große Anstrengungen unternommen, um sich die Dienste des Kroaten zu sichern, Real-Präsident Florentino Pérez legte allerdings sein Veto ein. Gut möglich, dass der Transfer nun im zweiten Anlauf zustande kommt. Daneben gibt es Gerüchte um einen Modric-Wechsel zu Manchester United oder in die Major League Soccer (MLS).

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 15 Millionen Euro

21. Thiago Silva (PSG)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Thiagos Vertrag läuft in gut drei Monaten aus und noch immer ist unklar, wie die Zukunft des Brasilianers aussieht. Trotz guter Leistung scheint sich die Zeit des Verteidigers bei PSG nach acht Spielzeiten ihrem Ende entgegenzuneigen. Für Paris wäre es eine enorme finanzielle Einsparung, denn das Gehalt des 35-Jährigen wird von französischen Medien auf 17 Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)Getty Images

Welche Vereine haben Interesse? Über eine Rückkehr zum AC Mailand wird immer wieder diskutiert, ganz ausgeschlossen scheint sie nicht. Spanische Medien brachten den 35-Jährigen zuletzt mit dem FC Barcelona in Verbindung, wenngleich dieser Transfer extrem unwahrscheinlich ist. Wesentlich realistischer ist da schon ein Engagement in der brasilianischen Liga.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: ablösefrei ab 1. Juli

Teil 4 der Serie mit den Plätzen 20 bis 11 folgt am Samstag bei Eurosport.de!.

