Am Donnerstagnachmittag meldete die "Bild-Zeitung", dass Deutschlands Fußball-Ikone Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren verstorben sei, kurz darauf bestätigte die Stadt Hamburg den Tod des langjährigen HSV-Profis.

Seeler, der im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen sein soll, galt nicht nur auf dem Platz als Idol, sondern nahm auch abseits des Grüns eine Vorbildrolle ein. Der Hanseate, der 2003 zum Ehrenbürger der Elb-Metropole ernannt wurde, stand trotz seiner Erfolge für Bescheidenheit und Bodenständigkeit.

Die Nachricht löste in Deutschland enorme Betroffenheit aus, Größen aus Sport und Politik drückten ihre Trauer über den Verlust aus.

Die Reaktionen zum Tod von Seeler.

Franz Beckenbauer (Ehrenspielführer deutsche Nationalmannschaft): "Einen so tollen Menschen wie den Uwe gibt's kein zweites Mal. Er war mein ältester und bester Freund. Er hat mich immer unterstützt, als ich ganz jung zur Nationalmannschaft kam. So wie er sein Leben lang allen geholfen hat."

Hansi Flick (Bundestrainer): "Uwe Seeler war ein Vorbild für Generationen von Nationalspielern. Mit seiner bodenständigen, bescheidenen und zurückhaltenden Art hat er auch neben dem Platz die Menschen begeistert und für sich eingenommen. Sein Name ist Sinnbild für Vereinstreue und Loyalität. Bei vier Weltmeisterschaften stand er selbst auf dem Rasen, später hat er als Ehrenspielführer und Teil der DFB-Delegation unsere Nationalmannschaft zu Turnieren begleitet, beispielsweise 2010 nach Südafrika. Wir haben es immer genossen, ihn um uns zu haben. Uwe Seeler hat uns inspiriert. Wir alle bei der Nationalmannschaft und beim DFB werden ihn sehr vermissen."

Olaf Scholz (Bundeskanzler, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg): "Deutschland trauert um 'Uns Uwe'. Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger. Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten: 'So wie #UnsUwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden.' Er wird fehlen."

Frank-Walter Steinmeier (Bundespräsident): "Mit Uwe Seeler verlieren wir eine Legende des deutschen Fußballs und eine einzigartige Persönlichkeit ohne große Allüren, zugleich der ehrliche Arbeiter auf dem Spielfeld wie der geniale Torschütze. Wir alle trauern um den Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ich bin dankbar, Uwe Seeler einige Male getroffen zu haben, und erinnere mich gerne an die Begegnungen sowie die angenehmen Gespräche — Gespräche auch jenseits von Fußball und HSV."

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern): "Wer an den deutschen Fußball und seine Größten denkt, denkt an Uwe Seeler. Sein Tod ist ein schmerzhafter Verlust für die ganze Fußball-Familie. Seeler stand für ehrlichen Fußball, für Loyalität und Menschlichkeit, er war ein Spieler mit Herz und für die Herzen - wir werden ihn als einen der ganz Besonderen des Sports immer in Erinnerung behalten."

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): "Der Tod von Uwe Seeler trifft die deutsche Fußballseele in ihrem tiefsten Inneren. Uns Uwe war ein Volksheld, es gab keinen Fan in Deutschland, der ihn nicht verehrt hat. Seeler hat die Nation bewegt - auch über das Spiel hinaus. Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit seiner Familie, den Angehörigen und Freunden."

Thomas Müller (Fußball-Nationalspieler): "Uns Uwe wird immer in unseren Herzen bleiben. Eine unverwechselbare Fußballlegende und ein großartiger Mensch!"

Hans-Joachim Watzke (Aufsichtsratchef der DFL und Geschäftsführer bei Borussia Dortmund): "Uwe Seeler war ein außergewöhnlicher Fußballer, vor allem aber ein außergewöhnlicher Mensch. Ohne Zweifel ist er einer der besten Stürmer gewesen, die die Bundesrepublik Deutschland je hervorgebracht hat. Uwe Seeler war ein Mann, der tief verwurzelt war in seiner Heimatstadt Hamburg. All dies, gepaart mit einer Bescheidenheit, die ihresgleichen suchte, hat ihn zu einem Idol und zu einem Vorbild für Millionen Menschen werden lassen."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "In Uwe Seeler verlieren wir einen der besten Fußballer, den Deutschland je hatte. Nach Fritz Walter war er der zweite Ehrenspielführer des DFB, ein Idol für Generationen, ein echtes Vorbild. Viele seiner Tore sind unvergessen, etwa sein legendärer Treffer mit dem Hinterkopf im Viertelfinale der WM 1970 gegen England. Doch Uwe Seeler wirkte weit über den Fußballplatz hinaus. Seine Bodenständigkeit, seine Bescheidenheit und seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Hamburg zeichneten ihn zeit seines Lebens aus. (...) Sein Tod macht uns unsagbar traurig. Uwe Seeler wird dem DFB und dem gesamten deutschen Fußball sehr fehlen. Wir werden 'Uns Uwe' sehr vermissen."

Thomas Bach (IOC-Präsident): "Die Nachricht vom Tod Uwe Seelers erfüllt mich mit großer Trauer. Er war mit seiner fußballerischen Leistung, seiner Bodenständigkeit und seiner Vereinstreue für mich in meiner Kindheit und Jugend ein großes Vorbild. Meine ersten Fußballschuhe trugen deshalb seinen Namen. Ich habe sie immer mit großem Stolz getragen. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Ilka und seiner Familie."

Rudi Völler: "Ich bin erschrocken. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, der ich mein tiefstes Beileid ausspreche. Uwe war ein wunderbarer Mensch, eines der größten deutschen Sportidole ist von uns gegangen."

Real Madrid: "Real Madrid C. F., sein Präsident und sein Vorstand bedauern zutiefst den Tod von Uwe Seeler, Legende des deutschen Fußballs und des Verein seines Lebens, Hamburg, wo er von 1953 bis 1972 spielte. Real Madrid möchte seiner Familie, seinen Mannschaftskameraden, seinem Verein und seinen Angehörigen sein Beileid aussprechen und ihnen seine Liebe und sein Mitgefühl bekunden."

Hamburger SV: "Wir trauern um Uwe Seeler. Der größte HSVer aller Zeiten ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, lieber Uwe."

Hansestadt Hamburg: "Mit Uwe Seeler, Ehrenbürger seit 2003, verliert die HansestadtHamburg einen Ausnahme-Fußballer und besonderen Menschen. Tschüs, Uwe!"

