Mit zerzausten Haaren und völlig niedergekämpft versuchte Jonathan Burkardt, eine der höchsten Pleiten der deutschen U21-Fußballer überhaupt zu erklären. "Wir haben die ersten Minuten verschlafen. Das waren unglückliche Gegentore, die dürfen uns so früh nicht passieren", sagte der Shootingstar des FSV Mainz 05 nach dem bitteren 0:4 (0:3) gegen Polen in der EM-Qualifikation sichtlich bedient. Ein "rabenschwarzer Tag" sei das gewesen.

Drei schnelle Gegentore durch Doppelpacker Adrian Benedyczak (5./12.) und Michal Skoras (15.), dazu eine Rote Karte für den Bremer Jean-Manuel Mbom (19.) nach einer Notbremse sorgten im dichten Nebel von Großaspach schnell für Ernüchterung. Damit war die weiße Weste nach zuvor vier Siegen in Serie dahin, Kacper Kozlowski (90.) setzte den Schlusspunkt an einem Abend, der auch Trainer Antonio Di Salvo etwas ratlos zurückließ.

Der neue U21-Coach, der die ersten beiden Spiele auf der Trainerbank noch gewonnen hatte, versuchte positiv zu bleiben. "Es fällt einem schwer", sagte er, "die positiven Dinge mitzunehmen. Aber wir müssen wachsen und uns entwickeln. Es läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht, und man muss gegen Widerstände angehen."

Am Dienstag bietet sich in Ingolstadt die Gelegenheit für Wiedergutmachung und einen versöhnlichen Jahresabschluss. Gegen den noch punktlosen Tabellenletzten San Marino will der Europameister eine Reaktion zeigen, das Hinspiel endete 6:0.

U21: Burkhardt hofft auf Wiedergutmachung

"Es ist gut, dass wir nicht alle nach Hause zu unseren Vereinen fahren", sagte Burkardt, "sondern zusammenbleiben und das Spiel analysieren". Er hoffe auf ein "gutes Ergebnis", um mit "einem ganz guten Gefühl" abreisen zu können.

Die direkte EM-Qualifikation bleibt trotz der Niederlage gegen Polen weiter in eigener Hand. Nach den Hinspielen bleiben die deutschen Nachwuchskicker Tabellenführer, mit zwölf Punkten aufgrund des gewonnenen direkten Duells gleichauf vor Israel und knapp vor Polen (10). Nur die Gruppenersten sowie der beste Zweite aus neun Staffeln qualifizieren sich direkt für die U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien.

Für Burkardt sei jetzt jedenfalls entscheidend, "wie reagiert die Mannschaft, wie nimmt sie das auf, wie entwickelt sie sich", betonte der Mittelstürmer - und versprach: "Wir werden daraus lernen."

