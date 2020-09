Historische 289 Tage Pause: So hat Corona die Nationalmannschaft verändert

Bundestrainer Joachim Löw ließ gegen Spanien - wie in der Vergangenheit öfter praktiziert – mit einer Dreierkette spielen und verhalf Bergamos Robin Gosens auf dem linken Flügel zu seinem Debüt im Nationaltrikot.

Nach fast 300 Tagen ohne Länderspiel und einer gut zehnminütigen Abtastphase nahm die Partie an Fahrt auf und lieferte erste gute Gelegenheiten für die DFB-Elf. Nach Flanke von Toni Kroos scheiterte der aufgerückte Thilo Kehrer per Kopf aus kurzer Distanz am stark reagierenden Gästetorwart David De Gea (11.).