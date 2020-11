Bei den vielen Aufgaben im Verein könne man es sich ohnehin "nicht erlauben, großartig Gedanken daran zu verschwenden. Aber es war mit Sicherheit nicht so, dass ich mit einem guten Gefühl aufgewacht bin am nächsten Tag. Das hat schon eine Weile gebraucht."

Mit dem 0:6 am vergangenen Dienstag in Sevilla vergab die deutsche Nationalmannschaft nicht nur den Gruppensieg in der Nations-League-Gruppe A4 und damit die Teilnahme am Finalturnier im Oktober 2021, bei dem nur die Gruppenbesten aus Liga A antreten dürfen.