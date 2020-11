Gegenüber der "Welt am Sonntag" betonte der Chefcoach des FC Bayern München: "Das ist legitim. Es geht auch darum, die jungen Spieler zu entwickeln. Es kommen große Talente nach. Der Weg ist in Ordnung."

Dass Löw nach dem 0:6 in Spanien in der Kritik steht, hält dessen Assistent beim WM-Triumph 2014 für "nachvollziehbar, ändert aber nichts an meiner Einschätzung, dass die DFB-Elf mit einer entsprechenden Vorbereitung bei der EM im nächsten Jahr eine gute Rolle spielen wird. Die Frage nach mir stellt sich für mich dabei nicht".