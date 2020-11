Álvaro Morata hatte die Spanier in der 17. Minute in Führung gebracht. Ferrán Torres erzielte einen Hattrick (33./55./72.). Zudem trafen Rodri (38.) und Mikel Oyarzabal (89.).

Die Pressestimmen zum deutschen Desaster in Sevilla aus Deutschland:

SZ: "DFB-Elf lässt sich von Spanien vorführen. Spanien trifft in Serie, die deutsche Elf reiht Fehler an Fehler. Demütigung statt Gruppensieg."

Kicker: "Deutschland wurde von einer entfesselten La Furia Roja überrollt und mit 0:6 geschlagen. Eine ganz schlimme Pleite für Manuel Neuer, Toni Kroos, Bundestrainer Joachim Löw & Co. zum Abschluss des (Corona-)Länderspieljahres 2020."

FAZ: "Deutsches Debakel in der Nations League. Angstgegner Spanien hat einer führungslosen deutschen Nationalmannschaft zum Abschluss des komplizierten Corona-Jahres 2020 die höchste Niederlage in der Amtszeit von Joachim Löw."

Sun: "Spanien sicherte sich mit einem überwältigenden 6:0-Sieg gegen Deutschland - der höchsten Pflichtspielniederlage in der DFB-Geschichte - den Spitzenplatz in ihrer Nations League-Gruppe und einen Platz im Finale."

The Guardian: "Nun, das hat niemand kommen sehen. Nach einer spektakulären Niederlage gegen Deutschland in Sevilla steht Spanien im nächsten Jahr in den Play-offs der Nations League. Ferrán Torres erzielte einen traumhaften Hattrick. Deutschland ist mit dem Ergebnis noch gut bedient."