Die Belgier mussten ohne den frisch gebackenen Champions-League-Sieger Thibaut Courtois auskommen, der mit einer Schambeinentzündung ausfiel. Ansonsten konnte Trainer Roberto Martínez aus dem Vollen schöpfen.

Die Roten Teufel begannen entsprechend stark und kreierten auch die erste gefährliche Situation des Spiels. Timothy Castagne bekam einen Klärungsversuch direkt vor die Füße gespielt und zog links im Strafraum ab. Der Schuss traf zur Freude von Keeper Jasper Cillessen nur das Lattenkreuz (14.).

Schließlich übernahm Oranje die Kontrolle über das Spielgeschehen. Erst scheiterte Steven Berghuis nach einem Patzer Dedryck Boyata an Simon Mignolet (17.), dann verpasste Memphis Depay den Kasten aus der Distanz knapp (18.).

Die verletzungsbedingte Auswechslung von Romelu Lukaku (21.) machte den Roten Teufeln zusätzlich einen Strich durch die Rechnung, weil die langen Bälle der Mannschaft von Roberto Martínez ohne den robusten Stürmer zwecklos waren. Noch vor der Pause fiel die sich anbahnende Oranje-Führung: Steven Bergwijn zog an der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel rechts unten im Tor (40.). Wenige Minuten später konnten die Heimfans durchatmen, als ein Handelfmeter für die Elftal zurückgepfiffen wurde (45.).

Nach der Pause zeigten sich die Belgier aggressiver, doch die Elf von Louis van Gaal knüpfte an die starken Leistungen im ersten Durchgang an. So erhöhte Depay nach einem guten Ballgewinn von Davy Klaassen (51.) auf 2:0, ehe Denzel Dumfries (61.) und erneut Depay (65.) innerhalb kürzester Zeit das Spiel entschieden.

Der vierte Treffer motivierte die Belgier schließlich nochmals und die Hausherren drängten auf den Ehrentreffer zum 1:4. Dieser gelang in der letzten Spielminute Ex-Dortmunder Michy Batshuayi (90.+3), doch das änderte am verdienten Auswärtssieg der Niederlande nichts mehr.

Der Tweet zum Spiel:

Trotz der enormen Qualität im Kader, war das heute keine gute Vorstellung Belgiens. Bis Katar muss dringend etwas geändert werden, sonst könnte das tatsächlich Realität werden.

Das fiel auf: Nicht nur vorne überzeugend

Natürlich liegt der Fokus nach dem Spiel auf dem Offensiv-Trio um Depay, Bergwijn und Berghuis. Das ist zwar berechtigt, doch auch die Abwehrreihe verdient ein Lob. Besonders das Duo bestehend aus Virgil van Dijk und Nathan Aké wusste mit souveränem Abwehrverhalten sowie kreativem Spielaufbau zu überzeugen. Auf der Gegenseite war es deutlich chaotischer.

Die Statistik: 10

Die Niederlande haben in den letzten zehn Spielen immer getroffen. Auch heute war das der Fall, sogar viermal. Oranje ist außerdem seit der Europameisterschaft ungeschlagen. Louis van Gaal darf mit den bisherigen Leistungen seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein.

