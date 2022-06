Der Bundestrainer verwies in Budapest vor dem Flug nach Düsseldorf auf Sanés starke Phase vor dem Jahreswechsel. "Da müssen wir hinarbeiten, dass das wieder so ist. Er muss da wieder hinkommen", sagte Flick, der zugleich um Verständnis warb: "Ich bin kein Freund von Ausreden, aber es steckt allen eine lange Saison in den Knochen."

Gegen England war Sané spät eingewechselt worden, in Ungarn (beide 1:1) wurde er nicht eingesetzt.

Ad

Oliver Bierhoff hatte zuletzt den Druck erhöht. "Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da rauskämpfen", sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie.

Premier League Nur einer war (noch) teurer als er: Das ist Klopps neuer Star Núñez VOR 4 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Nations League: Gnabry und Rüdiger fit für Italien

(SID)

Flick offen nach Remis in Budapest: "War ein Rückschritt"

Bundesliga Weitere Verstärkung für Dortmund? BVB offenbar an nächstem DFB-Star dran VOR 4 STUNDEN