Für Arnold wäre ein Einsatz bei den Spielen gegen Ungarn am Freitag (19:45 im Liveticker) bereits der vierte EInsatz im DFB-Dress.

Hoffenheim-Torwarts Baumann dagegen würde seine Premiere im Kasten der Nationalmannschaft feiern.

Neuer und Goretzka verließen am Nachmittag derweil In einem blauen Sponsoren-Fahrzeug das DFB-Teamhotel vor den Toren Frankfurts . Neuer saß am Steuer, Goretzka auf dem Beifahrersitz, beide trugen FFP2-Masken.