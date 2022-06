Am 110. Geburtstag des kroatischen Fußballverbandes entschieden sich beide Trainer für mehrere Wechsel in der Startelf. Während Zlatko Dalic auf eine ziemlich unerfahrene Abwehrreihe setzte und sechs Änderungen vornahm, waren es im Fall von Didier Deschamps acht an der Zahl. Nur Karim Benzema, Boubacar Kamara und Ibrahima Konaté starteten erneut.

Die Franzosen hatten trotzdem von Anfang an mehr Ballbesitz, bekamen aber schon früh eine kalte Dusche. Nach einem Eckball erwischte Konaté den gegnerischen Stürmer Ante Budimir und Schiedsrichter Orel Grinfeld entschied auf einen etwas schmeichelhaften Elfmeter. Luka Modric trat an und verwandelte links unten, obwohl Torhüter Mike Maignan noch mit der Hand dran war (4.).

Im Laufe des ersten Durchgangs kamen Les Blues selten zu gefährlichen Torchancen und sorgten höchstens mit Distanzschüssen zum Beispiel von Kylian Mbappé und Christopher Nkunku für Ausrufezeichen. Nach Wiederanpfiff setzte sich dieser Trend fort, obwohl Frankreich bissiger aus der Kabine kam.

Die Pauseneinwechselungen von Benjamin Pavard und Real-Neuzugang Aurélien Tchouaméni brachten nicht die erhoffte Besserung. Neben Frankreichs Einfallslosigkeit war auch Kroatiens stabile Abwehr ein Grund für den Erfolg der Dalic-Elf.

In der Schlussphase intensivierte die Équipe Tricolore ihre Bemühungen und kam dem Ausgleich nahe. Erst parierte Ivica Ivusic nach einem missglückten Klärungsversuch von Josip Sutalo (90.+4), dann setzte Konaté einen Kopfball über das Tor (90.+5). Schließlich blieb es jedoch beim verdienten 0:1.

Der Tweet zum Spiel:

Die Real-Legende bewies auch in diesem Spiel Klasse. Zur Erinnerung: Luka Modric ist 36 Jahre alt.

Das fiel auf: Celtic-Spieler überzeugt

Generell verdiente sich die kroatische Abwehrreihe ein Lob für die Leistung gegen den Weltmeister. Besonders Linksverteidiger Josip Juranovic stach jedoch heraus. Mit seinen souveränen Klärungsaktionen und Flanken in der Offensive war der 26-Jährige maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt.

Die Statistik: 1

Zum ersten Mal in der Geschichte gewann Kroatien gegen Frankreich. In den wettbewerbsübergreifend neun Partien davor gelang kein Sieg. Der heutige Erfolg war aber auf jeden Fall verdient. Gleichzeitig riss Frankreichs Serie von 23 Partien mit mindestens einem eigenen Tor.

