Thomas Müller hatte ihn bei einer Übung schmerzhaft mit einer wuchtigen Grätsche erwischt. Die Verletzung ist aber laut DFB-Auskunft nur oberflächlich.

Das gilt auch für Neuer. "Ich denke, dass er am Mittwoch wieder dabei ist", sagte Bundestrainer Hansi Flick.

Somit erscheint ein Einsatz gegen Ungarn am Freitag in Leipzig (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) nicht gefährdet. Thilo Kehrer (West Ham United), Matthias Ginter (SC Freiburg) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), wurden am Dienstag geschont, weil sie zwei Tage zuvor noch gespielt hatten.

